НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Стефчо Станев: ЕС трупа непосилен дълг за Украйна, а сметката ще платят гражданите

          4 февруари 2026 | 20:56 160
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В „Контра“ Страхил Ангелов разговаря със Стефчо Станев, юрист и анализатор, работещ във финансовия сектор във Франкфурт, за икономическите последици от политиката на ЕС спрямо Украйна. Станев определя като нереалистични плановете за отделяне на трилиони евро, които според него ще бъдат финансирани чрез нов дълг върху гърба на европейските граждани. Той прави паралел с кризата в Гърция, където спасителните пакети са обслужили предимно банковия сектор. В разговора се коментира и тежкото състояние на германската икономика, ръстът на безработицата и загубата на конкурентоспособност заради скъпата енергия. Според Станев тези процеси засилват общественото недоволство и подкрепата за опозиционни сили в Германия.

          - Реклама -
            
            

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Преговорите за край на войната в Украйна продължават след „продуктивен“ първи ден

          Красимир Попов -
          Разговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби ще бъдат подновени въпреки липсата на пробив
          Политика

          Полша: Разследваме връзка на Епстийн с руското разузнаване

          Никола Павлов -
          Полша ще проверява възможни връзки между Епстийн и руските разузнавателни служби
          Други

          Руски шпионски апарати са прехванали данни от ключови европейски спътници

          Михаил Георгиев -
          Експерти по сигурността в Европа алармират за сериозна заплаха в орбита, където два руски космически апарата са извършили прехващане на съобщения от ключови европейски...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions