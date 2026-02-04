Стефчо Станев: ЕС трупа непосилен дълг за Украйна, а сметката ще платят гражданите

В „Контра“ Страхил Ангелов разговаря със Стефчо Станев, юрист и анализатор, работещ във финансовия сектор във Франкфурт, за икономическите последици от политиката на ЕС спрямо Украйна. Станев определя като нереалистични плановете за отделяне на трилиони евро, които според него ще бъдат финансирани чрез нов дълг върху гърба на европейските граждани. Той прави паралел с кризата в Гърция, където спасителните пакети са обслужили предимно банковия сектор. В разговора се коментира и тежкото състояние на германската икономика, ръстът на безработицата и загубата на конкурентоспособност заради скъпата енергия. Според Станев тези процеси засилват общественото недоволство и подкрепата за опозиционни сили в Германия.

