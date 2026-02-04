„Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)

Смъртта на Сейф ал Ислам Кадафи — син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи — е сред водещите теми в световните медии, след като той е бил застрелян от въоръжени мъже в Либия.

Френският вестник „Фигаро“ отбелязва, че той е убит след почти 15 години на необичайно укриване, като цитира неговия съветник Абдула Осман Абдурахим. В съобщение от „политическия екип“ на Сейф ал Ислам, публикувано във Facebook, се потвърждава смъртта му.

„Четирима маскирани предатели нахлуха в дома на Сейф ал Ислам Кадафи и изключиха камерите в жалък опит да заличат следите от своето отвратително престъпление. Мъченикът се изправи срещу тях в героична конфронтация, напредвайки без да отстъпва, докато Бог не го прибра до себе си като свой мъченик и свидетел на трагедията на родината му.“

Към момента самоличността на нападателите и мотивите за убийството остават неизвестни, но анализатори вече определят случилото се като събитие с възможни сериозни политически последици за Либия.

Британският „Телеграф“ припомня, че Сейф ал Ислам дълго време е смятан за най-влиятелната фигура в страната след баща си, който управлява Либия повече от четири десетилетия. Той участва в преговорите за отказ от оръжия за масово унищожение и договори компенсации за жертвите на атентата срещу полет 103 на Pan Am над Локърби през 1988 г.

Образован в Лондонското училище по икономика и владеещ отлично английски, дълго време той бе възприеман като модерното и реформаторско лице на режима, призовавайки за конституция и повече права.

Сейф ал Ислам играеше активна роля и в казуса с осъдените български медицински сестри в Либия. През 2005 г. той коментира в лично качество, че не вярва във вината им. Две години по-късно те бяха освободени.

Но при въстанието срещу режима през 2011 г. той застава твърдо на страната на баща си и участва в потушаването на бунта, наричайки въстаниците „плъхове“ и предупреждавайки за „реки от кръв“.

Сейф ал Ислам бе издирван от Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството, а през 2015 г. бе осъден на смърт в Либия, макар по-късно да получи амнистия.

До обявяването на смъртта му местонахождението му не беше публично известно. През 2021 г. той се кандидатира за президент на страната, разчитайки на подкрепата на хора, носталгични към стария режим, но изборите в крайна сметка не се проведоха.

Коментаторът Емад Бади, цитиран от „Либерасион“, предупреждава:

„Смъртта му може да го превърне в мъченик в очите на значителна част от населението, като същевременно промени политическия баланс и премахне една от основните пречки пред провеждането на президентски избори.“

Според него кандидатурата на Сейф ал Ислам е била ключова точка на спорове в либийската политика, а отсъствието му може да отвори нов етап в сложния политически процес в страната.