Терзиев: Познавах убитите, правил съм им дарения, всичко да бъде доказано от разследващите

Кметът на София Васил Терзиев публикува емоционална позиция във Facebook след трагедията в района на хижа „Петрохан“, при която загинаха трима мъже, познати сред планинарската и пещерняшката общност.
В изявлението си Терзиев посочва, че лично е познавал загиналите и е подкрепял каузите им, а случващото се в публичното пространство след трагедията определя като организирана кампания за очерняне.
По думите му, вместо да се търсят реалните причини за трагедията, се насочва общественото внимание към спекулации и удобни внушения.
Терзиев поставя въпроси за дейността на загиналите в района, като подчертава, че според него именно техните усилия са допринесли за възстановяване на дивата природа, ограничаване на бракониерството и противодействие на незаконни дейности в планината.
Кметът заявява, че е подпомагал дейността им с дарение по банков път за закупуване на електрически мотори, които да позволят по-тихо придвижване при обходи срещу бракониери и без да се стресира дивата природа.
Той категорично отхвърля твърденията, че районът е бил затварян за туристи, като подчертава, че пътеката над хижата е била използвана нормално.
В края на позицията си Терзиев настоява всички твърдения да бъдат доказани с факти от разследващите органи, а не чрез медийни внушения.
По думите му обществото не трябва да допуска очерняне на загиналите, преди да станат ясни причините за трагедията, а случващото се в публичното пространство определя като „свинщина“, която показва дълбоки проблеми в системата.