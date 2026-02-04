НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияПолитика

          Терзиев: Познавах убитите, правил съм им дарения, всичко да бъде доказано от разследващите

          4 февруари 2026 | 16:02 620
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на София Васил Терзиев публикува емоционална позиция във Facebook след трагедията в района на хижа „Петрохан“, при която загинаха трима мъже, познати сред планинарската и пещерняшката общност.

          - Реклама -
            
            

          В изявлението си Терзиев посочва, че лично е познавал загиналите и е подкрепял каузите им, а случващото се в публичното пространство след трагедията определя като организирана кампания за очерняне.

          „Виждам какво се пише днес – паравоенни, сектанти, мрежи за трафик на хора, конспирации. Виждам и как по учебник, по най-добрите КГБ методи, за 24 часа се сглобява „история“, която после се лепи на мен.“

          По думите му, вместо да се търсят реалните причини за трагедията, се насочва общественото внимание към спекулации и удобни внушения.

          Сарафов с първи коментар за жестокото убийство на Петрохан Сарафов с първи коментар за жестокото убийство на Петрохан

          Терзиев поставя въпроси за дейността на загиналите в района, като подчертава, че според него именно техните усилия са допринесли за възстановяване на дивата природа, ограничаване на бракониерството и противодействие на незаконни дейности в планината.

          „Някой пита ли се защо животът се върна в планината? Защо отново имаше сърни, вълци, мечки? Дали това е случайно – или е резултат от години ежедневни усилия срещу бракониери?“

          Кметът заявява, че е подпомагал дейността им с дарение по банков път за закупуване на електрически мотори, които да позволят по-тихо придвижване при обходи срещу бракониери и без да се стресира дивата природа.

          „Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение. И не съжалявам нито за миг.“

          Той категорично отхвърля твърденията, че районът е бил затварян за туристи, като подчертава, че пътеката над хижата е била използвана нормално.

          В края на позицията си Терзиев настоява всички твърдения да бъдат доказани с факти от разследващите органи, а не чрез медийни внушения.

          „Всичко друго е клевета – особено когато се хвърля по адрес на хора, които вече не могат да кажат нито дума в своя защита.“

          По думите му обществото не трябва да допуска очерняне на загиналите, преди да станат ясни причините за трагедията, а случващото се в публичното пространство определя като „свинщина“, която показва дълбоки проблеми в системата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Сарафов с първи коментар за жестокото убийство на Петрохан

          Росица Николаева -
          Дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена по отношение на децата, които са отивали там на лагери
          Общество

          И Гърция подготвя забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

          Росица Николаева -
          Психолози предупреждават, че децата развиват тревожност и депресия от използването ежедневно на социалните мрежи
          Политика

          Балабанов: Гюров и Главчев са тяснопартийни кандидатури

          Никола Павлов -
          Според Балабанов отговорността носят политическите сили, извършили конституционните промени
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions