Терзиев: Познавах убитите, правил съм им дарения, всичко да бъде доказано от разследващите

Кметът на София Васил Терзиев публикува емоционална позиция във Facebook след трагедията в района на хижа „Петрохан“, при която загинаха трима мъже, познати сред планинарската и пещерняшката общност.

В изявлението си Терзиев посочва, че лично е познавал загиналите и е подкрепял каузите им, а случващото се в публичното пространство след трагедията определя като организирана кампания за очерняне.

„Виждам какво се пише днес – паравоенни, сектанти, мрежи за трафик на хора, конспирации. Виждам и как по учебник, по най-добрите КГБ методи, за 24 часа се сглобява „история“, която после се лепи на мен.“

По думите му, вместо да се търсят реалните причини за трагедията, се насочва общественото внимание към спекулации и удобни внушения.

Терзиев поставя въпроси за дейността на загиналите в района, като подчертава, че според него именно техните усилия са допринесли за възстановяване на дивата природа, ограничаване на бракониерството и противодействие на незаконни дейности в планината.

„Някой пита ли се защо животът се върна в планината? Защо отново имаше сърни, вълци, мечки? Дали това е случайно – или е резултат от години ежедневни усилия срещу бракониери?“

Кметът заявява, че е подпомагал дейността им с дарение по банков път за закупуване на електрически мотори, които да позволят по-тихо придвижване при обходи срещу бракониери и без да се стресира дивата природа.

„Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение. И не съжалявам нито за миг.“

Той категорично отхвърля твърденията, че районът е бил затварян за туристи, като подчертава, че пътеката над хижата е била използвана нормално.

В края на позицията си Терзиев настоява всички твърдения да бъдат доказани с факти от разследващите органи, а не чрез медийни внушения.

„Всичко друго е клевета – особено когато се хвърля по адрес на хора, които вече не могат да кажат нито дума в своя защита.“

По думите му обществото не трябва да допуска очерняне на загиналите, преди да станат ясни причините за трагедията, а случващото се в публичното пространство определя като „свинщина“, която показва дълбоки проблеми в системата.