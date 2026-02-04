Тошко Йорданов пред Йотова: Ценовият шок и тежката ситуация в страната се дължат на протестите, които свалиха правителството

Председателят на ПГ на „Има таков народ“ (ИТН) Тошко Йорданов заяви пред президента Илияна Йотова по време на консултациите с политическите партии за съставяне на служебно правителството, че тежката политическа ситуация в страната и ценовият шок се дължат на протестите, които свалиха кабинета на Росен Желязков.

„Протестите бяха организирани основно от ПП-ДБ, така че отговорността да нямаме бюджет е на тях, на хора като Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Те бяха тези, които протестираха и викаха срещу бюджета, макар че той беше изтеглен и преработен. Така че тук по-скоро лъсва тяхното желание за власт“, обясни Йорданов в разговора си с Йотова и допълни, че последствията те трябва да си ги носят и „всички трябва да го знаят това“.

Депутатът от ИТН благодари за думите на държавния глава, която в началото на срещата ги поздрави, че са били сред партиите, които са гласували „против“ конституционните промени. Той припомни, че заради тези промени формацията им на два пъти е сезирала Конституционния съд.

Ако този Конституционен съд не беше толкова политизиран, тези промени щяха да отпаднат“, добави Йорданов.

По думите му ог ГЕРБ „са ходили по акъла на ПП-ДБ“ и в името на сглобката са направили „тази поразия“ с върховния закон.

Що се отнася до избора на служебен министър-председател, Йорданов отбеляза, че сред петимата, съгласили се да поемат поста, има двама, които са ярко политически оцветени.

Андрей Гюров беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ, той е чиста политическа кандидатура, каза Йорданов и допълни, че Димитър Главчев е бил председател на Народното събрание от името на ГЕРБ и той също е „политически грейнал“.

„От останалите трима – вече е ваша отговорност как ще прецените и дали ще приемете подобен аргумент, но, за да бъдат гражданите по-спокойни в тази странна ситуация, в която избирате един от петимата съгласили се, може би, е хубаво да се избере някой, който не е политически оцветен, за да имаме по-голямо спокойствие, че изборите ще бъдат по-честни“, каза още той.

От своя страна Павела Митова коментира, че изборът на президента за служебен премиер, освен нейна отговорност, е също така отговорност и на формациите на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС-Ново начало, защото именно с техните гласове са станали възможни промените в конституцията и появата на т.нар. „домова книга“.

„Тези формации, заедно с Вас, носят цялата отговорност за служебния кабинет“, напомни ѝ още веднъж Митова.