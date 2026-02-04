Тръмп и Си разкриха как е протекъл разговорът помежду им

Китайският президент Си Дзинпин е призовал Съединените щати да проявяват „предпазливост“ при продажбата на оръжия за Тайван по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи държавната телевизия CCTV.

„Въпросът за Тайван е най-важният въпрос в отношенията между Китай и САЩ… Съединените щати трябва да подхождат с предпазливост към продажбите на оръжие за Тайван", заяви Си.

Пекин разглежда Тайван като част от своята територия, въпреки че островът с население от около 23 милиона души никога не е бил управляван от Китайската комунистическа партия, а китайското ръководство не изключва използването на сила за присъединяването му.

По време на разговора китайският лидер е подчертал, че двустранните проблеми могат да бъдат решавани на основата на взаимно уважение и доверие.

„Като разглеждаме въпросите един по един и непрекъснато изграждаме взаимно доверие, можем да изковем правилен път за това как двете държави да съжителстват“, посочи Си.

„Нека превърнем 2026 година в година, в която Китай и Съединените щати, като две големи държави, се насочват към взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество“, добави той.

От своя страна президентът Доналд Тръмп определи разговора като „отличен“ и заяви, че отношенията между двете страни са в много добра фаза.

„Току-що приключих отличен телефонен разговор с президента на Китай Си… Всички теми бяха обсъдени в изключително положителен тон“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Американският президент уточни, че са били обсъдени търговията, Тайван, войната в Украйна, ситуацията около Иран, енергийните доставки, селскостопанският износ на САЩ, както и планираното му посещение в Китай през април.

„Отношенията с Китай, както и моите лични отношения с президента Си, са изключително добри и двамата осъзнаваме колко е важно да ги запазим такива“, подчерта Тръмп.

Разговорът между двамата лидери се проведе часове след видеоконферентна среща между Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин, в която китайският лидер призова за задълбочаване на стратегическата координация между Пекин и Москва.