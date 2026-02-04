Тръмп и Си разкриха как е протекъл разговорът помежду им

Китайският президент Си Дзинпин е призовал Съединените щати да проявяват „предпазливост“ при продажбата на оръжия за Тайван по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи държавната телевизия CCTV.
Пекин разглежда Тайван като част от своята територия, въпреки че островът с население от около 23 милиона души никога не е бил управляван от Китайската комунистическа партия, а китайското ръководство не изключва използването на сила за присъединяването му.
По време на разговора китайският лидер е подчертал, че двустранните проблеми могат да бъдат решавани на основата на взаимно уважение и доверие.
От своя страна президентът Доналд Тръмп определи разговора като „отличен“ и заяви, че отношенията между двете страни са в много добра фаза.
Американският президент уточни, че са били обсъдени търговията, Тайван, войната в Украйна, ситуацията около Иран, енергийните доставки, селскостопанският износ на САЩ, както и планираното му посещение в Китай през април.
Разговорът между двамата лидери се проведе часове след видеоконферентна среща между Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин, в която китайският лидер призова за задълбочаване на стратегическата координация между Пекин и Москва.