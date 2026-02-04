Тръмп предлага посредничество в митническия спор между Колумбия и Еквадор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил да посредничи в спора за митата между Колумбия и съседен Еквадор.

Това заяви колумбийският президент Густаво Петро след среща с американския лидер в Белия дом, предаде АФП.

Южноамериканските съседи са си наложили вносни мита от 30% в рамките на спор за борбата с наркотрафика – тема, която е ключов политически въпрос и за Тръмп.

Петро заяви пред Caracol Radio, че е помолил Тръмп да посредничи по време на първата им лична среща днес, 3 февруари, а той е отговорил:

„Добре, ще му се обадя“,

имайки предвид президента на Еквадор Даниел Нобоа, който е съюзник на американския президент.