      сряда, 04.02.26
          Тръмп предлага посредничество в митническия спор между Колумбия и Еквадор

          4 февруари 2026 | 00:46 100
          donald-trump-voynata-prikliuchi
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил да посредничи в спора за митата между Колумбия и съседен Еквадор.

          Това заяви колумбийският президент Густаво Петро след среща с американския лидер в Белия дом, предаде АФП.

          Южноамериканските съседи са си наложили вносни мита от 30% в рамките на спор за борбата с наркотрафика – тема, която е ключов политически въпрос и за Тръмп.

          Петро заяви пред Caracol Radio, че е помолил Тръмп да посредничи по време на първата им лична среща днес, 3 февруари, а той е отговорил:

          „Добре, ще му се обадя“,

          имайки предвид президента на Еквадор Даниел Нобоа, който е съюзник на американския президент.

