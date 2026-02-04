Тръмп призова Путин да сложи край на войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова руския си колега Владимир Путин да сложи край на продължаващата от почти четири години война в Украйна.

Коментарите му дойдоха, след като Москва възобнови атаките си срещу Киев след едноседмично прекъсване заради студеното време, предаде АФП.

„Искам той да сложи край на войната“,

заяви Тръмп, когато беше попитан в Овалния кабинет за възобновените удари.

На въпроса дали е разочарован, че Путин не е удължил паузата, Тръмп отговори:

„Бих искал да го направи“.

Тръмп обаче подчерта, че Путин „е спазил думата си с преустановяването на ударите“ в периода от 25 януари до 1 февруари, като добави: