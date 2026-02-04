Тръмп призова Путин да сложи край на войната в Украйна

4 февруари 2026 | 02:25
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова руския си колега Владимир Путин да сложи край на продължаващата от почти четири години война в Украйна.
Коментарите му дойдоха, след като Москва възобнови атаките си срещу Киев след едноседмично прекъсване заради студеното време, предаде АФП.
На въпроса дали е разочарован, че Путин не е удължил паузата, Тръмп отговори:
Тръмп обаче подчерта, че Путин „е спазил думата си с преустановяването на ударите“ в периода от 25 януари до 1 февруари, като добави:
