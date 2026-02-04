НА ЖИВО
          Трети самоотвод по делото срещу полицейския шеф от Русе разкрива тревожни зависимости в съдебната система

          4 февруари 2026 | 21:43 70
          Адвокат Методи Лалов
          Трети пореден самоотвод по делото срещу полицейския началник от ОДМВР – Русе Николай Кожухаров поставя под сериозно съмнение нормалното функциониране на съдебната система в града. Това става ясно от публична позиция на адвокат Методи Лалов, публикувана в социалните мрежи.

          Към момента 37,5% от съдиите в Наказателното отделение на Окръжен съд – Русе – трима от общо осем – са се самоотстранили от разглеждането на делото. По думите на Лалов този факт сам по себе си е показателен, но на неговия фон контрастът с други съдебни действия е още по-стряскащ.

          „Докато съдиите масово бягат от делото на директора, съдия Милена Пейчева без колебание постанови принудителна полицейска регистрация на 15-годишен младеж“, посочва адвокатът.

          По думите му това се е случило след като същият съдия вече е наложил незаконосъобразна мярка за неотклонение „задържане под стража“, впоследствие отменена от горната инстанция след негова жалба.

          Особено тревожен детайл, изтъкнат в позицията, е обстоятелството, че съдия Милена Пейчева е била единственият дежурен съдия в периода 3–9 ноември 2025 г., като графикът е бил изготвен шест месеца предварително. Това, според Лалов, е дало възможност на прокуратурата и на самия Кожухаров да знаят предварително кога и пред кого да бъдат внесени определени искания.

          „Думата ‘безобразие’ отдавна е твърде слаба за това, което се случва в Окръжен съд – Русе и в цялата ни съдебна система“, пише адвокатът.

          В изключително острата си оценка той описва ситуацията като „СПИН – синдром на придобита институционална недостатъчност“, а причините за това състояние определя като зависимости, корупция, некадърност и реваншизъм.

          Лалов заявява, че случаят далеч не е приключен и **предстои да изнесе още информация както за самото дело, така и за действията на председателя на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева и ръководителя на Наказателното отделение Ралица Герасимова.

          „Няма да позволя това безобразие!“, категоричен е адвокатът.

          Случаят с Николай Кожухаров и поредицата от самоотводи, противоречиви съдебни решения и предварително известни графици поставят сериозни въпроси за независимостта и безпристрастността на съдебната власт в Русе и отново насочват вниманието към дълбоките структурни проблеми в българската съдебна система.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

