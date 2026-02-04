Тримата ликвидирани в „Петрохан“ пазели наркодепо, маршрут за дрога или важен човек?

Тримата ликвидирани мъже с по един куршум в главата в Петрохан – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, са били забъркани в доста сериозна и опасна престъпна схема – вардили са депо за големи количества наркотици, маршрут за превоза им или пък са охранявали важен човек.

Витае и версията за ритуално самоубийство, но това е малко вероятно, смятат видни експерти – всичко е било планирано и добре изпълнено.

Това са част от версиите за кървавия екшън – съобщава „България Днес“, позовавайки се на свои източници, а те са подкрепени и от топкриминалистите в страната Ботьо Ботев и Иван Савов, които смятат, че версиите са много и всичко е възможно.

За цялата сага стана ясно, когато около 14 часа в понеделник кметът на село Гинци Георги Тодоров получава обаждане от началника на полицията, че в района на бившата хижа „Петрохан“ са открити три тела, като му е било съобщено да бъде в готовност да посети мястото.

По думите му първоначално в обекта са влезли екипи на ДАНС, а след това и криминалисти от София и ченгета от различни звена към МВР. В разследването на смъртта им са включени най-опитните криминалисти на полицията, уверяват ченгетата.

В изгорялата сграда са открити три трупа, подредени един до друг и застреляни, като кметът веднага разпознава двама от показно разстреляните мъже.

Градоначалникът разказва, че на място са открити оръжия – пистолети и пушки, както и гилзи. В загиналите са намерени три пистолета, а под едно от телата – карабина. При огледа става ясно, че единият мъж е с обгоряла брада, а на друг са били изгорели дрехите на гърба. Това най-вероятно е станало, след като са били ликвидирани, а бандитите са се опитали да заличат следите си.

В момента се събират данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Назначени са аутопсии на телата, но към момента се знае, че са били ликвидирани с по един куршум в главата. Аутопсиите на телата ще покажат дали преди това са били изтезавани, което е малко вероятно, защото жертвите най-вероятно са познавали доста добре убийците си – къщата е била затворена, а кучетата са били вътре, което само по себе си говори, че са имали доверие на душманите си. Така смята и криминалният експерт Иван Савов.

Първоначалните данни сочат, че кучетата, които са били пазачи и доста големи, са загинали при пожара, но като нищо и те да са били застреляни, за да не нападнат някого от килърите. Възможно и да са били приспани с някакви опиати в храната, преди да се разиграе екшънът. Това предстои да се установи, ако някой си направи труда да направи химичен анализ на кръвта на животните, както и аутопсии.

Тук е важно да отбележим, че след приключване на огледа кървавата хижа отново се е възпламенила, което наложило пожарната да се намеси повторно. По този начин, демек от безхаберието на разследващите, е напълно възможно да са унищожени важни за разследването улики.

В бившата хижа „Петрохан“ е открито и голямо количество оръжия, като не е ясно за какво са се запасявали с толкова много пистолети и пушки. Всичко сочи, че са пазели или дрога, или маршрут за дрога, или мигранти, или пък са охранявали важен човек.

Кметът посочва още, че мъжете са живели постоянно в хижата, като твърдели, че пазят гората и природата. Според него обаче те спирали хора, забранявали им да берат боровинки или да обработват ливадите си, искали лични карти, а на забележките му реагирали трудно.

На различни места били поставили камери и дронове, а дори заградили пътеката от връх Ком към Емине, докато не били принудени да премахнат огражденията. В хижата не допускали външни хора.

По думите му служители на Министерството на земеделието също посещавали района, но настоявали той да ги придружава, защото се страхували да влязат сами.

Според информацията в хижата са живеели около десет души, но никой в района не е знаел с какво точно се занимават. Всички ги е било страх да припарят, но си траели за съмненията си за незаконна дейност.

„Със сигурност не са се самоубили. Тези хора не са никакви горски стражари, нито някакви природозащитници, както се опитват да ги изкарат. Били рейнджъри, а такова нещо в България няма. Те са съвсем различно нещо“, това каза криминалният експерт Иван Савов.