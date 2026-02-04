Тройно убийство край хижа „Петрохан“: разследват версия за убийство и самоубийство

Разследването на мистериозния случай край хижа „Петрохан“ продължава, след като полицията потвърди, че на място са открити три тела с огнестрелни рани. Предстои експертизи да установят какъв е видът на използваното оръжие, както и дали става дума за убийство, последвано от самоубийство. По случая се работи по всички възможни версии.

По време на проверките разследващите са попаднали и на данни за секта, свързана с организацията, която е стопанисвала хижата. Към момента е ясно, че трите жертви не са криминално проявени, а намерените оръжия са притежавани законно.

Една от жертвите е Дечо Василев, за когото вече имаше информация в медиите. Вторият загинал е 49-годишният Ивайло Иванов, за когото по непотвърдени данни се смята, че е бил основен наемател на сградата.

Самата сграда обаче не е негова собственост, а принадлежи на Ивайло Калушев, за когото е известно, че дълго време е живял в чужбина, като в момента той е обявен за издирване.

Третата жертва е 51-годишният Пламен Статев, чието тяло също е открито на мястото на трагедията.