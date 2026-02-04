Турската прокуратура обвини кмета на Истанбул Екрем Имамоглу в „политически шпионаж“

Турски прокурори са внесли обвинителен акт срещу задържания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и още трима души, обвинявайки ги в „политически шпионаж“. С този ход се открива публично съдебно дело, което може да доведе до наказания от 15 до 20 години лишаване от свобода, съобщи Главната прокуратура на Истанбул, цитирана от Анадолската агенция.

Обвинителният акт е насочен срещу Имамоглу, неговия бивш предизборен съветник Неджати Йозкан, журналиста Мердан Янардаг и бизнесмена Хюсеин Гюн. Според прокуратурата четиримата са участвали в дейности, квалифицирани като предоставяне на чувствителна информация в ущърб на държавата, като обвиненията вече са внесени за разглеждане в 25-ия Висш наказателен съд в Истанбул.

Разследването, започнато през октомври 2025 г., е съсредоточено върху твърдения, че лични данни на милиони потребители на дигиталната платформа на Столичната община на Истанбул **„İstanbul Senin“ („Истанбул е твой“) **са били изтекли в чужбина и предлагани за продажба в тъмната мрежа. Платформата е въведена като мобилно приложение през 2021 г. и се използва за достъп до различни общински услуги.

По делото се твърди, че данни на 4,7 милиона потребители са били прехвърлени в чужди държави, като според прокуратурата това представлява сериозна заплаха за националната сигурност. Обвинения са повдигнати и във връзка с друга мобилна платформа, асоциирана с общината, чрез която според разследващите са били обработвани и изтичали данни, свързани с избори и принадлежащи на милиони граждани.

Обвинителният акт обхваща предполагаем период на извършване на престъпленията между 2019 и 2025 г., когато Имамоглу е заемал кметския пост.

Екрем Имамоглу, който е кандидат на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) за президентските избори през 2028 г., се намира в затвора „Мармара“ в Силиври вече повече от 10 месеца. Той беше арестуван през март по отделно разследване за корупция, насочено срещу Столичната община на Истанбул, и впоследствие отстранен от длъжност.

Прокуратурата допълнително обвинява Имамоглу в контакти с бизнесмена Хюсеин Гюн, за когото твърди, че има връзки с Израел, забранената Кюрдска работническа партия (ПКК) и религиозното движение на Фетхуллах Гюлен. Тези твърдения не са били независимо потвърдени.

Турция и нейните западни съюзници определят Кюрдска работническа партия като терористична организация. Анкара също така класифицира движението на Фетхуллах Гюлен като терористична група, макар това определение да не е международно признато.

Случаят срещу Имамоглу, една от най-разпознаваемите фигури на турската опозиция, допълнително изостря политическото напрежение в страната и е внимателно следен както в Турция, така и от международната общност.