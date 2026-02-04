НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоСвятПолитика

          Веднага след Путин: Си звънна и на Тръмп

          4 февруари 2026 | 16:07 300
          Снимка: Thomas Peter / Getty Images
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Китайският президент Си Дзинпин е провел телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, съобщиха китайските държавни медии, без към момента да бъдат оповестени подробности за съдържанието на разговора.

          - Реклама -
            
            

          Разговорът се е състоял малко след видеоконферентна връзка между Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин, по време на която Москва и Пекин са определили отношенията си като стабилизиращ фактор в условията на глобална нестабилност.

          Путин към Си: Скъпи приятелю, съюзът ни е важен стабилизиращ фактор за света Путин към Си: Скъпи приятелю, съюзът ни е важен стабилизиращ фактор за света

          Двете държави продължават да демонстрират обща позиция срещу натиска от страна на Запада, като връзките между тях се задълбочиха след началото на руската военна офанзива в Украйна през 2022 г.

          Срещата между Си и Путин идва и само дни след изявления на високопоставени представители на двете страни, че двустранните отношения могат „да пробият нови хоризонти“ през настоящата година, особено на фона на разширяващото се икономическо сътрудничество между Русия и Китай.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Бившата жена на Бил Гейтс за Епстийн: Радвам се, че съм далеч от цялата тази мръсотия

          Никола Павлов -
          Двойката се разведе през 2021 г. след 27 години брак
          Общество

          Над 90 милиарда долара е струвало досега възстановяването след земетресенията в Турция

          Никола Павлов -
          Милиони хора останаха без дом, след като цели градове бяха разрушени
          Правосъдие

          Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България

          Никола Павлов -
          Проверка на „Обективно.БГ“ в досиетата „Епстийн“, които публикува правосъдното министерство на САЩ, разкри кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България. С тях се...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions