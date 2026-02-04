Веднага след Путин: Си звънна и на Тръмп

Китайският президент Си Дзинпин е провел телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, съобщиха китайските държавни медии, без към момента да бъдат оповестени подробности за съдържанието на разговора.

Разговорът се е състоял малко след видеоконферентна връзка между Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин, по време на която Москва и Пекин са определили отношенията си като стабилизиращ фактор в условията на глобална нестабилност.

Двете държави продължават да демонстрират обща позиция срещу натиска от страна на Запада, като връзките между тях се задълбочиха след началото на руската военна офанзива в Украйна през 2022 г.

Срещата между Си и Путин идва и само дни след изявления на високопоставени представители на двете страни, че двустранните отношения могат „да пробият нови хоризонти“ през настоящата година, особено на фона на разширяващото се икономическо сътрудничество между Русия и Китай.