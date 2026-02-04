Vivacom официално даде началото на Job Lab – амбициозна социално отговорна програма, насочена към професионалното ориентиране и развитие на младите хора в България. Инициативата, която бе представена на събитие в София, цели да подготви учениците от 11-ти и 12-ти клас за реалните условия на пазара на труда, като надгради образованието им с ключови умения, често липсващи в стандартната учебна програма.

Проектът се осъществява в стратегическо партньорство с организацията „Развий се“ и предвижда серия от интерактивни обучения в различни градове на страната. Основният фокус пада върху развиването на така наречените „меки умения“ (soft skills) и дигитална компетентност.

Главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов подчерта необходимостта от подобна подготовка за успешната реализация на младежите.

„Редица проучвания показват, че за да имат успешно развитие в бъдеще младите хора — независимо дали започват работа или продължават образованието си, трябва да усвоят меки и дигитални умения. Ето защо решихме да стартираме програмата Job Lab и да помогнем на младите хора в България да развиват тези така необходими за бъдещето им умения като решаване на проблеми, адаптивност, критично мислене, гъвкавост, дигитални умения, емоционална интелигентност, работа в екип и комуникационни умения“, заяви Великов по време на откриването.

Международен опит и социален принос

Инициативата не е изолирано събитие, а част от по-широката стратегия за корпоративна социална отговорност на United Group, компанията майка на Vivacom. Програмата вече функционира успешно в други държави от региона.

Йована Лукич, директор „Корпоративна социална отговорност“ в United Group, обясни контекста на инициативата:

„Инициативата е част от социално отговорната политика на United Group и вече дава видими резултати в Словения, Босна и Херцеговина и Хърватия. Всяка една страна допринася с нещо ново, а България ще надгради със социален елемент. Обученията са за изграждане на ключови умения, които са от изключително значение за успешни първи стъпки в професионалната реализация“.

Етапи и локации на провеждане

Пилотното издание на Job Lab ще обхване периода от февруари до май 2026 г. и ще се проведе в четири ключови града: София, Благоевград, Варна и Велико Търново. Организаторите са структурирали програмата в три основни етапа, гарантиращи пълноценно усвояване на материала:

Първият етап включва обучения на място в училищна среда. Вторият етап е посветен на самостоятелна работа и оценка на представянето на участниците. Третият, заключителен етап, представлява учебна визита в централата на телекома, където е включен специализиран модул за изкуствен интелект (AI) и дигитални умения.

Специален акцент в българското издание на програмата е включването на младежи от преходни жилища, за които е разработен отделен обучителен модул. Този социален елемент отличава инициативата у нас и разширява обхвата на нейното въздействие.

Практическа насоченост

Методологията на Job Lab залага на интерактивния подход. Сертифицирани обучители от „Развий се“ ще водят сесиите, използвайки ролеви игри, симулации на реални бизнес ситуации и практически упражнения. Учениците ще тренират комуникационни стратегии, управление на времето и работа в екип.

Най-активните участници ще получат възможност да посетят централния офис на компанията в София. Там те ще преминат през практически тренинги за създаване на професионално CV и подготовка за интервю за работа, като същевременно ще се запознаят отблизо с корпоративната среда.