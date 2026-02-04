Вижте и тримата застреляни в хижа „Петрохан“ – чакат се резултатите от аутопсията

Станаха ясни лицата и на тримата застреляни в хижа „Петрохан“ преди дни. Те са Дечо Василев на 45 г., Ивайло Иванов на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. (на снимката в средата). Техни познати твърдят, че мъжете са планинари и пещерняци. Обитават хижата от няколко години.

Ивайло е основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на друг техен познат, който отново се казва Ивайло, но Калушев.

Полицията посочи, че жертвите са били част от затворено общество с елементи на секта, а в хижата са се провеждали детски лагери, свързани с духовно израстване.

Има съмнение за нередности и евентуално насилие. И трите жертви са с чисто криминално досие.

Жители на село Гинци разказват, че обитателите на хижата са били въоръжени и са забранявали движението в планината.

Към момента се чакат резултатите от аутопсията.