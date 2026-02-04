НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияКрими

          Вижте и тримата застреляни в хижа „Петрохан“ – чакат се резултатите от аутопсията

          Има съмнение за нередности и евентуално насилие

          4 февруари 2026 | 13:57 1660
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Станаха ясни лицата и на тримата застреляни в хижа „Петрохан“ преди дни. Те са Дечо Василев на 45 г., Ивайло Иванов на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. (на снимката в средата). Техни познати твърдят, че мъжете са планинари и пещерняци. Обитават хижата от няколко години.

          - Реклама -
            
            

          Ивайло е основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на друг техен познат, който отново се казва Ивайло, но Калушев.

          Полицията посочи, че жертвите са били част от затворено общество с елементи на секта, а в хижата са се провеждали детски лагери, свързани с духовно израстване.

          Има съмнение за нередности и евентуално насилие. И трите жертви са с чисто криминално досие.

          Жители на село Гинци разказват, че обитателите на хижата са били въоръжени и са забранявали движението в планината.

          Към момента се чакат резултатите от аутопсията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тошко Йорданов пред Йотова: Ценовият шок и тежката ситуация в страната се дължат на протестите, които свалиха правителството

          Росица Николаева -
          ИТН са сред партиите, които са гласували „против“ конституционните промени за "домова книга"
          Правосъдие

          Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България

          Никола Павлов -
          Проверка на „Обективно.БГ“ в досиетата „Епстийн“, които публикува правосъдното министерство на САЩ, разкри кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България. С тях се...
          България

          Собственикът на хижата, в която откриха три тела, пише на майка си: Нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина

          Росица Николаева -
          "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина."
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions