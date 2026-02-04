Втори ден консултации при президента: Йотова приема „ДПС – Ново начало“, БСП и ИТН

От „Възраждане“ вчера заявиха, че няма да се явят на срещата при държавния глава, докато консултациите с парламентарните сили продължават втори ден.

Втори ден продължават консултациите на политическите партии при президента Илияна Йотова, след като петима души вече се съгласиха да бъдат посочени за служебен премиер.

Днес на среща са поканени представителите на „ДПС – Ново начало”, „БСП – Обединена левица” и „Има такъв народ”, като разговорите са част от конституционната процедура за определяне на служебно правителство.

Покана е отправена и към „Възраждане“, които още вчера обявиха, че няма да присъстват на консултациите.

„по този начин изкуствено се отлага деня на вота“

От партията поясняват, че отказът им е знак на несъгласие с начина, по който се развива процедурата.

Съгласно Конституцията, президентът е длъжен да проведе разговори с всички парламентарно представени политически сили, независимо от решението им дали да участват в срещите.