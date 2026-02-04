НА ЖИВО
          Втори ден консултации при президента: Йотова приема „ДПС – Ново начало", БСП и ИТН

          4 февруари 2026 | 07:18 170
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          От „Възраждане“ вчера заявиха, че няма да се явят на срещата при държавния глава, докато консултациите с парламентарните сили продължават втори ден.

          Втори ден продължават консултациите на политическите партии при президента Илияна Йотова, след като петима души вече се съгласиха да бъдат посочени за служебен премиер.

          Йотова обяви кога и как продължават консултациите Йотова обяви кога и как продължават консултациите

          Днес на среща са поканени представителите на „ДПС – Ново начало”, „БСП – Обединена левица” и „Има такъв народ”, като разговорите са част от конституционната процедура за определяне на служебно правителство.

          Покана е отправена и към „Възраждане“, които още вчера обявиха, че няма да присъстват на консултациите.

          „по този начин изкуствено се отлага деня на вота“

          От партията поясняват, че отказът им е знак на несъгласие с начина, по който се развива процедурата.

          Съгласно Конституцията, президентът е длъжен да проведе разговори с всички парламентарно представени политически сили, независимо от решението им дали да участват в срещите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Правната комисия ограничи секциите за гласуване извън ЕС до 20 след напрегнат дебат

          Дамяна Караджова -
          Очаква се още тази седмица депутатите да гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс.
          Крими

          Разкриха самоличността на една от жертвите на тройното убийство край Петрохан

          Красимир Попов -
          Разследващите органи успяха да установят самоличността на една от жертвите на тежкото криминално престъпление, извършено в хижа в района на прохода Петрохан. Идентифицираният мъж...
          Политика

          Йотова отхвърли офертата на ГЕРБ: Служебен премиер се очаква другата седмица

          Красимир Попов -
          Името на бъдещия служебен министър-председател трябва да стане ясно още през следващата седмица. Това стана известно по време на консултациите, които Илияна Йотова провежда...
