Извънредни инспекции на електроразпределителните дружества и крайните снабдители на електрическа енергия започват от днес в цялата страна. Основният фокус на контролните органи ще бъдат сметките на битовите потребители, за да се гарантира коректността на начислените суми и спазването на отчетните периоди.

- Реклама -

Новината беше оповестена от министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков по време на официално изявление в сградата на Министерския съвет, предаде репортер на агенция „Фокус“. Действията на държавата идват в отговор на необходимостта от засилен контрол върху формирането на месечните задължения на домакинствата.

Министър Станков разясни конкретните параметри, по които ще се извършват ревизиите, като подчерта, че няма да се подхожда формално, а ще се навлиза в детайли за всеки конкретен казус. Ключов елемент в проверките ще бъде спазването на законовия срок за засичане на електромерите.

„Всеки случай ще бъде разгледан по отделно. Ще обърнем специално внимание от гледна точка на това дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период“, обясни министърът.

Инспекциите ще обхванат както техническата част по отчитането, така и дейността на крайните снабдители, които фактурират енергията към населението.