      сряда, 04.02.26
          Зимната олимпиада в Милано/Кортина започва скоро: любопитни факти от историята на Игрите

          Форумът от 6 до 22 февруари събира елита на зимните спортове, а историята на Игрите крие множество рекорди и знакови моменти

          4 февруари 2026 | 10:18 330
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина наближават, като до церемонията по откриването остават броени дни. Надпреварата ще се проведе в периода 6–22 февруари, а феновете очакват нова доза емоции, интрига, рекорди и драматични развръзки. През годините форумът преминава през множество промени, организира се в различни градове и събира поколения олимпийски звезди.

          Ето част от най-интересните факти от историята на Зимните олимпийски игри:

          Първото издание е в Шамони
          Историята започва през 1924 г. в Шамони, Франция, където се провеждат първите Зимни олимпийски игри с участието на 260 спортисти в девет дисциплини.

          Дебют на Зимните паралимпийски игри
          Първата Зимна паралимпиада се провежда през 1976 г. в Йорнскьолдсвик, Швеция, с участието на 196 състезатели в две дисциплини.

          Рекордно участие на олимпиада в Пекин
          Най-голям брой участници на зимен форум е отчетен на Игрите в Пекин през 2022 г., когато 2834 спортисти се състезават в 14 дисциплини. За сравнение, Нагано 1998 събира 571 състезатели в пет спорта.

          Норвегия е лидер по медали
          Норвегия е страната с най-много отличия в историята на зимните форуми – 405 медала, от които 148 златни, като скандинавците 20 пъти са в тройката по медали в историята на Олимпийските и Паралимпийските игри.

          Сапоро – първите Игри в Азия
          Изданието през 1972 г. в Сапоро, Япония, остава в историята като първата зимна олимпиада, проведена в Азия.

          САЩ – най-чест домакин
          Съединените щати държат рекорда по домакинства, като са приемали Игрите четири пътиЛейк Пласид (1932 и 1980), Скуо Вали (1960) и Солт Лейк Сити (2002).

          Зимни и Летни игри в една година до 1992
          До 1992 г. Зимните и Летните олимпийски игри се провеждат в една и съща година, след което форматът е променен и от 1994 г. зимният форум се организира в отделен четиригодишен цикъл.

          Пекин – първият град с Летни и Зимни игри
          С домакинството на Зимните игри през 2022 г., Пекин става първият град в историята, приел както Летни (2008), така и Зимни олимпийски игри, като това е и първата зимна олимпиада, проведена в Китай.

          Марит Бьорген – най-успешната олимпийка
          Легендата на норвежкото ски бягане Марит Бьорген остава най-титулуваната спортистка на зимни игри с 15 медала – 8 златни, 4 сребърни и 3 бронзови, изпреварвайки Оле Ейнар Бьорндален и Иреен Вюст.

          Сочи 2014 – най-скъпата олимпиада
          Зимните игри в Сочи през 2014 г. влизат в историята като най-скъпото олимпийско издание, с разходи между 50 и 60 милиарда долара, при първоначално планиран бюджет около 12 милиарда. Огромните инвестиции са свързани с изграждането на инфраструктура, мерки за сигурност и корупционни разходи.

          За сравнение, Летните игри в Пекин през 2008 г. струват приблизително 40 милиарда долара.

