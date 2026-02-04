НА ЖИВО
          Зимните олимпийски игри отлагат консултациите за служебен кабинет, Йотова заминава за Италия

          4 февруари 2026
          Снимка: Фейсбук
          Държавният глава Илияна Йотова ще бъде на посещение в Италия по повод откриването на XXV Зимни олимпийски игри и по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне.

          На 5 февруари Илияна Йотова ще бъде гост на официалния прием, даван по повод зимната олимпиада от президента на МОК за държавни глави и ръководства на националните олимпийски комитети.

          На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на XXV Зимни олимпийски игри. По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“, където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън. 

          ИЗНЕНАДА: Йотова забавя консултациите с партиите, срещите няма да са утре ИЗНЕНАДА: Йотова забавя консултациите с партиите, срещите няма да са утре

          В рамките на посещението си президентът Йотова ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти.

          По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад „Сан Паоло“ в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия.

