Зорница Илиева: Дните на Зеленски като политическо лице са преброени

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Илиева в Киев са разтревожени, че няма да получат гаранциите за сигурност, които искат, поради което ситуацията там ставала мрачна. Тя посочи, че това най-сполучливо било изразено от Медведев в негово интервю, дадено пред агенция „Ройтерс“. Там външният министър на Русия, в което той бил перифразирал цитат от „Майстора и Маргарита“ на Булгаков, а именно „Анушка разля олиото, свършено е със Зеленски.“
Международният анализатор определи като интересен фактът, че френският президент Еманюел Макрон вече говорел за преговори между Украйна и Русия.