      сряда, 04.02.26
          Политика

          Зорница Илиева: Дните на Зеленски като политическо лице са преброени

          4 февруари 2026 | 18:26 1500
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Украйна настоява за замразяване на конфликта, но Русия няма да го позволи по никакъв начин. Руската делегация, водена от шефа на военното им разузнаване, си отстиват позицията, която имаха и преди.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Илиева в Киев са разтревожени, че няма да получат гаранциите за сигурност, които искат, поради което ситуацията там ставала мрачна. Тя посочи, че това най-сполучливо било изразено от Медведев в негово интервю, дадено пред агенция „Ройтерс“. Там външният министър на Русия, в което той бил перифразирал цитат от „Майстора и Маргарита“ на Булгаков, а именно „Анушка разля олиото, свършено е със Зеленски.“

          „Това значи, че дните като политическо лице на Зеленски са преброени“, заяви гостенката.

          Международният анализатор определи като интересен фактът, че френският президент Еманюел Макрон вече говорел за преговори между Украйна и Русия.

