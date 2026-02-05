НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          „А Бола“: Хулио Веласкес още няма трофей в кариерата си

          Известната медия посочи, че треньорът на сините Хулио Веласкес остава без трофей в кариерата си

          5 февруари 2026 | 16:56 120
          Станимир Бакалов
          Португалското издание „А Бола“ обърна внимание на мача за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец (0:1). Известната медия посочи, че треньорът на сините Хулио Веласкес остава без трофей в кариерата си. Припомняме, че наскоро бившият наставник на Беленензес, Маритимо и Виториа Сетубал даде дълго интервю пред „А Бола“, в което разказа за престоя си на „Герена“ и мечтата да спечели трофей начело на Левски.

          „Хулио Веласкес се надяваше да спечели първа титла с Левски, но претърпя загуба от действащия шампион и хегемон в България Лудогорец. И този път не беше писано да се случи. Въпреки че сините бяха непобедени в четири поредни мача срещу орлите, не успяха да надвият в петия път. Мачът беше доста равностоен.  Левски имаше добри възможности за гол през второто полувреме, но не успя да ги превърне в голове и си тръгна победен. Левски загуби с 0:1 битката за Суперкупата. Все пак Веласкес и сините са на първата позиция в шампионата и мечтата за титлата е жива“, написа „А Бола“.

