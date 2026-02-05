НА ЖИВО
          НачалоСвятПравосъдие

          Администрацията на Тръмп поиска призовка към Nike за предполагаема дискриминация срещу бели служители

          5 февруари 2026 | 02:35
          Снимка: БГНЕС
          Администрацията на президента Доналд Тръмп поиска съдебна призовка към Nike във връзка с твърдения, че практиките на компанията при наемането на персонал дискриминират хората с бяла кожа.

          Комисия за равни възможности при заетостта на САЩ (EEOC) заяви в съдебно искане, внесено в щата Мисури, че Nike „не е предоставила в пълен обем изисканата информация“. В документа се цитират обвинения от 2024 г., повдигнати от комисаря на EEOC Андреа Лукас, според които компанията може да е нарушила закона „чрез модел или практика на различно третиране спрямо бели служители и кандидати“. Посочва се и цел на Nike 30% от висшите ръководни позиции да бъдат заемани от представители на расови и етнически малцинства.

          Лукас беше повишена в председател на EEOC от Тръмп през ноември, след като по време на първия му мандат беше назначена за комисар. Тя е известна като остър критик на програмите за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI), които според нея могат да влязат в конфликт с антидискриминационното законодателство.

          От Nike определиха действията на EEOC като „изненадваща и необичайна ескалация“, подчертавайки, че са водили „обширен и добросъвестен диалог“ по проверката. Компанията заяви, че е предоставила хиляди страници документи и подробни писмени отговори, както и че продължава да съдейства.

          „Ангажирани сме със справедливи и законосъобразни трудови практики и спазваме всички приложими закони, включително тези, които забраняват дискриминацията“, посочиха от Nike, като добавиха, че смятат програмите си за съвместими със закона и ще отговорят на съдебното искане.

          Компанията има дълга история на ясно изразени социални и политически позиции. Сред най-обсъжданите ѝ кампании е тази от 2018 г. с участието на бившия играч от НФЛ Колин Каперник, който протестираше срещу расовата дискриминация в полицейската практика. Кампанията получи подкрепа от активисти, свързани с движението Black Lives Matter, но и остра критика от Тръмп и други консервативни фигури.

          Случаят срещу Nike се вписва в по-широкия дебат в САЩ за границите на корпоративните DEI политики и за това кога усилията за разнообразие могат да се превърнат в незаконна дискриминация – тема, която администрацията на Тръмп поставя сред приоритетите си.

