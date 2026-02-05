НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:42 Само в Евроком: Прокуратурата прекратила преписка за гаврите в Петрохан през 2024 г. Духовен водач на децата бил „Лама Иво“14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългария

          Адв. Владислав Янев пред Евроком: Оставането на Сарафов е „безочливо“, а данъкоплатците плащат за „правната перверзия“ (аудио)

          5 февруари 2026 | 17:00 1493
          Венелина Иванова
          Венелина Иванова
          Сподели
          Венелина Иванова
          Венелина Иванова

          Остри критики към съдебната система и фигурата на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов отправи адвокат Владислав Янев в коментар пред телевизия „Евроком“. Повод за изказването стана новината, че Конституционният съд ще разгледа тълкуванието относно легитимността на избора на Сарафов.

          - Реклама -
            
            

          Според юриста, самото присъствие на Сарафов на този пост, на фона на общественото напрежение и скандалите, свързани с влияние в съдебната система, е морално и професионално недопустимо.

          КС отклони жалбата на 51 депутати срещу отхвърления референдум на Радев КС отклони жалбата на 51 депутати срещу отхвърления референдум на Радев

          Тоя човек е невероятен наглец, защото каквато и да е хипотезата, дори теоретично да се приеме, че би могъл да продължи, то породи общественото недоволство. Негодуванието е открито срещу него“, заяви адвокат Янев. Той подчерта връзката на магистрата със скандални сюжети, като посочи „аферата на Сарафов „Нотариуса“ и  Седемте джуджета“.

          Юристът бе категоричен в моралната си оценка за ситуацията: „Той трябва да е безкрайно безочлив да продължава да седи на това място, дори и да беше с абсолютно пълен мандат“. Според Янев действията на главния прокурор представляват „демонстративна поява на „гьонсоратлък“, която подкопава общественото доверие“. Адвокатът прогнозира, че Сарафов „ще остави историята на правосъдието като един невероятен наглец“.

          Правен хаос и тежест за данъкоплатците

          В случай че Конституционният съд излезе с тълкувание, че Борислав Сарафов заема поста незаконно, последствията за правния мир ще бъдат сериозни. Янев обясни, че „на практика ще има множество актове, които ще бъдат нищожни и хората, които са жертва на тези актове, трябва да съдят държавата“.

          Адвокатът обърна специално внимание на несправедливостта при изплащането на обезщетенията в такива случаи, наричайки законодателството „перверзно“.

          Депутати сезираха КС за отказа от референдум за еврото Депутати сезираха КС за отказа от референдум за еврото

           

          „Жертвите на правосъдието не могат да съдят виновните магистрати, а са принудени да съдят собствената си родина“, поясни той. Обезщетенията не се покриват от виновните длъжностни лица, а от държавния бюджет, което означава: „Всички български данъкоплатци, честни, почтени хора, които плащат данъци, плащат обезщетенията на държавата“. Янев обобщи ситуацията като „невероятно безумие и правна перверзия в българското законодателство“.

          Проблеми със случайното разпределение на делата

          Владислав Янев засегна и темата за формирането на съдебните състави, изразявайки съмнение в честността на процеса. Той твърди, че в съдилищата правораздават „ръчно назначени съдии“, което прави актовете им нищожни. Според него в по-горните инстанции, като Софийски градски съд, често „само един е избран законно, останалите двама са накачулени незаконно“.

          „Няма никакви доказателства, че софтуерът не е задействан множество пъти, докато най-накрая не попаднем на точния съдия“, коментира адвокатът относно системата за случайно разпределение.

          Съмнения около случая „Петрохан“

          В разговора бе обсъдена и актуалната тема за инцидента в района на Петрохан. Янев изрази скептицизъм спрямо официалните версии, заявявайки: „Само който е наивен, може да вярва на версиите на полицията“.

          Относно жертвите, той посочи, че „поне по данни са честни, почтени хора, няма престъпници между тях“. Адвокатът очерта две вероятни хипотези – или са се забъркали в схема, която не са успели да управляват, или са попречили на съществуваща такава. „Явно, че са убити от професионалисти при много добре планирано действие“, допълни той.

          Отлагат старта на строежа на Националната детска болница Отлагат старта на строежа на Националната детска болница

          По повод изтеклата информация за сигнали за педофилия, свързани със случая, Янев заподозря опит за манипулация на общественото мнение.

          „Много лесно е да омаскариш някой, като кажеш, че е бил педофил и да настроиш общественото менение, за да ръкопляскат, че са ги убили“, коментира той, определяйки схемата като „прекалено елементарна“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Корнелия Нинова: Искахме видеонаблюдението по време на избори да е доказателство в съда

          Златина Петкова -
          "Корнелия Нинова: Искахме видеонаблюдението по време на избори да е доказателство в съда."
          България

          Ивелин Михайлов пред Евроком: Взимаме между 30 и 50 депутата (видео)

          Венелина Иванова -
          Сарафов е нелегитимен още с назначаването си, но след лятото 2025 е тотално нелегитимен
          Други

          Първият робот бариста с изкуствен интелект в Европа заработи в София

          Михаил Георгиев -
          В Kaufland „Малинова долина“ беше представен първият в Европа робот бариста с изкуствен интелект, който приготвя персонализирано кафе като част от иновативната концепция One Stop Shopping.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions