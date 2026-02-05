Остри критики към съдебната система и фигурата на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов отправи адвокат Владислав Янев в коментар пред телевизия „Евроком“. Повод за изказването стана новината, че Конституционният съд ще разгледа тълкуванието относно легитимността на избора на Сарафов.

Според юриста, самото присъствие на Сарафов на този пост, на фона на общественото напрежение и скандалите, свързани с влияние в съдебната система, е морално и професионално недопустимо.

„Тоя човек е невероятен наглец, защото каквато и да е хипотезата, дори теоретично да се приеме, че би могъл да продължи, то породи общественото недоволство. Негодуванието е открито срещу него“, заяви адвокат Янев. Той подчерта връзката на магистрата със скандални сюжети, като посочи „аферата на Сарафов „Нотариуса“ и Седемте джуджета“.

Юристът бе категоричен в моралната си оценка за ситуацията: „Той трябва да е безкрайно безочлив да продължава да седи на това място, дори и да беше с абсолютно пълен мандат“. Според Янев действията на главния прокурор представляват „демонстративна поява на „гьонсоратлък“, която подкопава общественото доверие“. Адвокатът прогнозира, че Сарафов „ще остави историята на правосъдието като един невероятен наглец“.

Правен хаос и тежест за данъкоплатците

В случай че Конституционният съд излезе с тълкувание, че Борислав Сарафов заема поста незаконно, последствията за правния мир ще бъдат сериозни. Янев обясни, че „на практика ще има множество актове, които ще бъдат нищожни и хората, които са жертва на тези актове, трябва да съдят държавата“.

Адвокатът обърна специално внимание на несправедливостта при изплащането на обезщетенията в такива случаи, наричайки законодателството „перверзно“.

„Жертвите на правосъдието не могат да съдят виновните магистрати, а са принудени да съдят собствената си родина“, поясни той. Обезщетенията не се покриват от виновните длъжностни лица, а от държавния бюджет, което означава: „Всички български данъкоплатци, честни, почтени хора, които плащат данъци, плащат обезщетенията на държавата“. Янев обобщи ситуацията като „невероятно безумие и правна перверзия в българското законодателство“.

Проблеми със случайното разпределение на делата

Владислав Янев засегна и темата за формирането на съдебните състави, изразявайки съмнение в честността на процеса. Той твърди, че в съдилищата правораздават „ръчно назначени съдии“, което прави актовете им нищожни. Според него в по-горните инстанции, като Софийски градски съд, често „само един е избран законно, останалите двама са накачулени незаконно“.

„Няма никакви доказателства, че софтуерът не е задействан множество пъти, докато най-накрая не попаднем на точния съдия“, коментира адвокатът относно системата за случайно разпределение.

Съмнения около случая „Петрохан“

В разговора бе обсъдена и актуалната тема за инцидента в района на Петрохан. Янев изрази скептицизъм спрямо официалните версии, заявявайки: „Само който е наивен, може да вярва на версиите на полицията“.

Относно жертвите, той посочи, че „поне по данни са честни, почтени хора, няма престъпници между тях“. Адвокатът очерта две вероятни хипотези – или са се забъркали в схема, която не са успели да управляват, или са попречили на съществуваща такава. „Явно, че са убити от професионалисти при много добре планирано действие“, допълни той.

По повод изтеклата информация за сигнали за педофилия, свързани със случая, Янев заподозря опит за манипулация на общественото мнение.

„Много лесно е да омаскариш някой, като кажеш, че е бил педофил и да настроиш общественото менение, за да ръкопляскат, че са ги убили“, коментира той, определяйки схемата като „прекалено елементарна“.