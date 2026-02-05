Софийската районна прокуратура предприе незабавни действия и образува досъдебно производство след медийни публикации за скандални видеоматериали, разпространени в интернет. Според изнесената информация, в сайтове за възрастни са се появили записи, заснети в гинекологичен кабинет на територията на град София.

Държавното обвинение се самосезира по случая, като разследването обхваща период от началото на годината. Досъдебното производство е за престъпление по чл. 159, ал. 2 от Наказателния кодекс, касаещо разпространението на порнографски материали чрез информационни технологии. Според данните на прокуратурата, деянието е извършено за времето от 1 януари 2026 г. до 4 февруари 2026 г.

Работата по случая е възложена на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Под ръководството на наблюдаващ прокурор, разследващите органи са извършили мащабни процесуално-следствени действия в столицата. Претърсени са общо осем адреса, сред които фигурират частни гинекологични кабинети.

В хода на операцията са иззети множество доказателства. При един от огледите в проверените обекти е установена и камера за видеонаблюдение. Разследването продължава с цел пълното изясняване на обстоятелствата около създаването и разпространението на записите.