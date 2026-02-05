НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Албания отмени временната забрана на TikTok след почти година ограничения

          5 февруари 2026 | 12:39 160
          Снимка: БГНЕС
          Албанското правителство отмени временната забрана за достъп до социалната платформа TikTok, въведена преди единадесет месеца, става ясно от официален документ на Министерския съвет, цитиран от местни медии.

          Ограничението беше наложено през март 2025 г., след като тийнейджър беше смъртоносно намушкан от свой съученик след конфликт, започнал в социалните мрежи. Тогава властите обявиха, че мярката цели да предотврати вредните ефекти от платформата върху младежите.

          В новото решение, което предстои да бъде публикувано в Държавен вестник, правителството разпорежда отмяна на временните мерки за прекъсване на достъпа до платформата на територията на страната.

          Решението идва в момент, когато Конституционният съд трябваше да разгледа жалба срещу забраната, внесена от журналистически и неправителствени организации, които твърдяха, че ограничението нарушава свободата на изразяване.

          Опозицията също критикува забраната, въведена малко преди началото на предизборната кампания за парламентарните избори през 2025 г., спечелени от управляващата партия.

          Въпреки наложените ограничения, достъпът до платформата на практика не беше напълно прекъснат, тъй като много потребители продължиха да я използват чрез VPN услуги.

          TikTok често е обект на критики в различни държави заради събирането на данни, влиянието върху младежите и потенциални рискове за изборни процеси. През последните месеци няколко страни предприеха ограничения върху използването на социални мрежи от непълнолетни.

