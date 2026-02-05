НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Икономика

          Alphabet отчете рекордна печалба от 34,5 млрд. долара след скок на облачните приходи

          5 февруари 2026 | 01:12 00
          Снимка: google.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Компанията майка на Google – Alphabet – отчете печалба от 34,5 милиарда долара за наскоро приключилото тримесечие, след като приходите от облачни услуги са нараснали с 48%.

          Общите приходи за тримесечието достигат 113,8 милиарда долара, което представлява ръст от 18% спрямо същия период на миналата година. Данните подчертават устойчивото разширяване на бизнеса на Alphabet, водено от облачните услуги и решенията, базирани на изкуствен интелект.

          „Виждаме как инвестициите ни в изкуствен интелект и инфраструктура стимулират приходите и растежа във всички направления“, заяви главният изпълнителен директор на Alphabet Сундар Пичай.

          Пичай допълни, че годишните приходи на Alphabet за първи път са надхвърлили 400 милиарда долара, което е ключов етап в развитието на технологичния гигант.

          Резултатите идват на фона на засилена конкуренция в сектора на облачните услуги и изкуствения интелект, където Alphabet продължава да увеличава инвестициите си, стремейки се да запази водещите си позиции и да разширява пазарния си дял в глобален мащаб.

