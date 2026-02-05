Американската техника изпитва сериозни трудности в Арктика въпреки плановете за разширяване на присъствието

Докато Вашингтон обявява планове за засилване на военното си присъствие в Арктика, на практика американската техника среща сериозни затруднения при работа в екстремно ниските температури, съобщава The Washington Times.

- Реклама -

Според публикацията много от използваните системи не са пригодени за работа при заполярни условия, което води до бързо изтощаване на батериите на безпилотни апарати, проблеми със стартирането на двигатели и замръзване на горивото.

В резултат дронове губят заряд само за минути, а част от техниката става практически неизползваема при силни студове, което превръща амбициозните стратегически планове в сериозно техническо предизвикателство.

Експерти отбелязват, че арктическият регион изисква специализирано оборудване и адаптирани технологии, а неподготвеността може да ограничи възможностите за бързо разгръщане на сили в зоната, която става все по-важна от стратегическа и икономическа гледна точка.