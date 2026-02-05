НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоСвятПолитика

          Американската техника изпитва сериозни трудности в Арктика въпреки плановете за разширяване на присъствието

          5 февруари 2026 | 11:21 280
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Докато Вашингтон обявява планове за засилване на военното си присъствие в Арктика, на практика американската техника среща сериозни затруднения при работа в екстремно ниските температури, съобщава The Washington Times.

          - Реклама -
            
            

          Според публикацията много от използваните системи не са пригодени за работа при заполярни условия, което води до бързо изтощаване на батериите на безпилотни апарати, проблеми със стартирането на двигатели и замръзване на горивото.

          В резултат дронове губят заряд само за минути, а част от техниката става практически неизползваема при силни студове, което превръща амбициозните стратегически планове в сериозно техническо предизвикателство.

          Експерти отбелязват, че арктическият регион изисква специализирано оборудване и адаптирани технологии, а неподготвеността може да ограничи възможностите за бързо разгръщане на сили в зоната, която става все по-важна от стратегическа и икономическа гледна точка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Полският премиер Доналд Туск започна официално посещение в Украйна

          Пламена Ганева -
          Визитата цели да потвърди подкрепата на Полша за Киев и да подготви международната конференция за възстановяване на страната.
          ИТ

          Интернет революция: 80% от населението на Китай вече е онлайн

          Михаил Георгиев -
          Китай постига бърз и всеобхватен дигитален напредък.
          Икономика

          Бизнесът алармира: Високите цени на тока в България сриват конкурентоспособността и губим пазари

          Пола Жекова -
          Страната ни се нарежда сред държавите с най-скъпа електроенергия в света, което води до директна загуба на позиции на международните пазари
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions