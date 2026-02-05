Американската техника изпитва сериозни трудности в Арктика въпреки плановете за разширяване на присъствието

Докато Вашингтон обявява планове за засилване на военното си присъствие в Арктика, на практика американската техника среща сериозни затруднения при работа в екстремно ниските температури, съобщава The Washington Times.
Според публикацията много от използваните системи не са пригодени за работа при заполярни условия, което води до бързо изтощаване на батериите на безпилотни апарати, проблеми със стартирането на двигатели и замръзване на горивото.
В резултат дронове губят заряд само за минути, а част от техниката става практически неизползваема при силни студове, което превръща амбициозните стратегически планове в сериозно техническо предизвикателство.
Експерти отбелязват, че арктическият регион изисква специализирано оборудване и адаптирани технологии, а неподготвеността може да ограничи възможностите за бързо разгръщане на сили в зоната, която става все по-важна от стратегическа и икономическа гледна точка.