Арабски държави предлагат пакт за ненападение между САЩ и Иран

МАСКАТ, Оман — Коалиция от шест мюсюлмански държави призовава Съединените щати и Иран да подпишат официален пакт за ненападение преди преговорите по ядрената програма, които трябва да започнат в Оман този петък.

Предложението, потвърдено от двама близкоизточни дипломати пред „The Times of Israel“, е подкрепено от Саудитска Арабия, Катар, Египет, Оман, Обединените арабски емирства и Пакистан. Групата е разработила рамка, която има за цел да обвърже Вашингтон и Техеран с ангажимент за взаимно прекратяване на враждебните действия, обхващащ и техните съответни регионални съюзници.

Дипломатическият натиск следва промяна във формата на срещата. Техеран е отхвърлил първоначалния план на САЩ за провеждане на разширени преговори в Турция с участието на трети страни, което е довело до съгласието на Вашингтон за двустранен диалог в Оман. Въпреки изключването им от преките преговори, държавите от коалицията продължават да настояват за разглеждане на тяхната рамка, която засяга също балистичните ракети и ядрените въпроси.

Турският президент Реджеп Таип Ердоган заяви в сряда, че Анкара остава ангажирана с деескалацията на напрежението, отбелязвайки, че Турция прави „всичко по силите си, за да предотврати конфликт между Иран и САЩ“. Същевременно американският президент Доналд Тръмп, в изявление пред NBC News, посочи, че иранското ръководство „трябва да бъде много притеснено“ предвид настоящото състояние на отношенията.

В рамките на подготовката за сесията в петък, представителите на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф се срещнаха с премиера на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани в Доха, за да обсъдят параметрите на преговорите. Към момента не е потвърдено дали предложеният пакт за ненападение е официално включен в дневния ред на срещата в Маскат.