      четвъртък, 05.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияКрими

          Арестуваха д-р Венелин Иванов и съпругата му след скандала със скрита камера

          В своя защита гинекологът твърди, че камерата е поставена с охранителна цел

          5 февруари 2026 | 13:45 2632
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Гинекологът д-р Венелин Иванов и неговата съпруга са били задържани за срок до 24 часа, съобщи Нова телевизия. Действията на органите на реда са предприети в следствие на мащабен обществен отзвук и медийни публикации, разкриващи наличието на видеозаписи от медицинския кабинет на лекаря, които са били разпространени в специализирани сайтове за възрастни.

          Разследването стартира след като в сряда Софийската районна прокуратура се самосезира по случая. Според първоначалната информация, скандалните кадри са заснети през 2024 година в гинекологичния кабинет, намиращ се в столицата.

          В хода на проверката е уточнено и разположението на записващата техника. Камерата е била поставена в един от ъглите на кабинета. В своя защита по-рано гинекологът даде обяснение, че устройството е монтирано с охранителна цел.

          Институциите реагираха мигновено на изнесените данни. Екип на Столичната полиция извърши физическа проверка на място в кабинета. Паралелно с това Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) е съставила констативен протокол за установените факти.

          Случаят ангажира вниманието и на професионалната общност. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз (БЛС) заявиха намерението си да сезират Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, за да бъдат предприети съответните действия спрямо медицинската практика и етика.

          Последвайте Евроком в Google News

