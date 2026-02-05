Гинекологът д-р Венелин Иванов и неговата съпруга са били задържани за срок до 24 часа, съобщи Нова телевизия. Действията на органите на реда са предприети в следствие на мащабен обществен отзвук и медийни публикации, разкриващи наличието на видеозаписи от медицинския кабинет на лекаря, които са били разпространени в специализирани сайтове за възрастни.

Разследването стартира след като в сряда Софийската районна прокуратура се самосезира по случая. Според първоначалната информация, скандалните кадри са заснети през 2024 година в гинекологичния кабинет, намиращ се в столицата.

В хода на проверката е уточнено и разположението на записващата техника. Камерата е била поставена в един от ъглите на кабинета. В своя защита по-рано гинекологът даде обяснение, че устройството е монтирано с охранителна цел.

Институциите реагираха мигновено на изнесените данни. Екип на Столичната полиция извърши физическа проверка на място в кабинета. Паралелно с това Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) е съставила констативен протокол за установените факти.

Случаят ангажира вниманието и на професионалната общност. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз (БЛС) заявиха намерението си да сезират Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, за да бъдат предприети съответните действия спрямо медицинската практика и етика.