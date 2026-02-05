Арестуваха депутат в Тунис след подигравателен коментар към президента

Полицията в Тунис е арестувала депутата Ахмед Сайдани на фона на продължаващите мерки срещу критици на президента Каис Сайед, съобщиха двама други депутати, цитирани от Ройтерс и БТА.

Сайдани привлече обществено внимание в последните седмици с острите си критики към президента.

Повод за ареста е публикация във „Фейсбук“, в която депутатът се подиграва на държавния глава, наричайки го „върховен командир на канализациите и системите за отводняване на дъждовната вода“.

С изказването си парламентаристът е целял да критикува липсата на реални постижения на президентската администрация, но публикацията предизвика реакция от страна на властите.

Случаят идва на фона на продължаващи обвинения от правозащитни организации и опозиционни сили, че в страната се предприемат действия срещу политически опоненти и критици на управлението.