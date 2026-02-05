НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Аталанта изхвърли Ювентус от Купата на Италия

          Ювентус започна по-активно в срещата, но първото попадение бе на сметката на Аталанта

          5 февруари 2026 | 23:58 00
          Станимир Бакалов
          Аталанта победи Ювентус с 3:0 у дома в четвъртфинален мач за Купата на Италия. В следващата фаза бергамаските ще се изправят срещу победителя от двойката Болоня – Лацио.

          Ювентус започна по-активно в срещата, но първото попадение бе на сметката на Аталанта. Бремер игра с ръка в наказателното поле и домакините получиха дузпа, която Джанлука Скамака реализира.

          По-чистите положения продължиха да са на сметката на Юве, но ефективността бе на страната на бергамаските. В 77-ата минута Камал Сюлеймана връхлетя отскочила топка и вкара за 2:0.

          Осем минути след това интригата бе окончателно убита. Марио Пашалич овладя чудесно подаване на Никола Кръстович и с изстрел в долния десен ъгъл оформи крайното 3:0 в полза на Аталанта.

