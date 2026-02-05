Атлетико Мадрид разгром Бетис с 5:0

Атлетико Мадрид се класира за полуфиналите в Купата на Краля след разгром с 5:0 над Бетис като гост на „Ла Картуха“. Адемола Луукман дебютира за „дюшекчиите“ с гол и асистенция.

В битката за трофея са още Барселона, Реал Сосиедад и Атлетик Билбао. Полуфиналите ще се изиграят в два мача на разменено гостуване, а финалът отново ще е на „Ла Картуха“ в Севиля.

В 12-ата минута Атлетико Мадрид излезе напред в резултата. Коке центрира от ъглов удар, вратарят Адриан излезе неразчетено, а Давид Ханцко с глава наказа грешката му за 0:1.

Половин час игра след началото отборът на Диего Симеоне удвои преднината си, след като Матео Руджери пусна успоредно подаване към Джулиано Симеоне, а той отблизо по земя вкара за 0:2.

В 37-ата минута дойде и дебютният гол на Луукман. Нападателят се отскубна след хубав пас на Пабло Бариос и вкара в долния ляв ъгъл. Той е първият нигериец, който вкарва за Атлетико.

В 62-рата минута Адемола Луукман се отчете и с асистенция, а авансът на Атлетико набъбна до четири попадения. Нигериецът пусна за Гризман, който от близка дистанция не сгреши – 0:4.

В 83-ата минута Атлетико Мадрид реализира и трето попадение във вратата на Бетис. Тиаго Алмада стреля към долния ляв ъгъл и се разписа, оформяйки крайното 5:0 за „лос колчонерос“.