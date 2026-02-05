Балабанов: Редовен бюджет няма да бъде приет преди изборите

Народният представител от ИТН Станислав Балабанов заяви в кулоарите на парламента, че редовен бюджет няма да бъде приет, като подчерта, че позицията на партията остава непроменена.

По думите му в момента част от политическите сили, които досега са критикували проекта, вече настояват той да бъде приет. Балабанов посочи, че ИТН не подкрепя позицията на БСП за гласуване на Бюджет 2026 в Народното събрание.

„Да е ясно – редовен бюджет няма да има.“

Той коментира, че приемането на бюджет непосредствено преди избори води до политическо наддаване, вместо до решения в интерес на гражданите.

„Когато се приема бюджет на второ четене преди избори, започва наддаване, вместо да се мисли за българския народ.“

Балабанов засегна и темата с изтеклите записи на жени от козметични салони в Бургас и Казанлък, както и от гинекологичен кабинет в София, като посочи, че подобни случаи показват необходимостта от бързи законови промени.

„Явно е трябвало да се случи нещо толкова противно, за да започнат всички да мислят за законови промени.“

Според него от партията работят по подобни промени вече месеци, но те все още не са приети.

„Ние мислим за тях от шест месеца. Ако бяха готови, сега по бързата щяха да са там, където им е мястото, тия, които са снимали жени.“

Той коментира и случая с камерите в тоалетните на 138-о училище, като заяви, че подобни случаи не трябва да бъдат допускани в обществото.