НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Балабанов: Редовен бюджет няма да бъде приет преди изборите

          ИТН критикува идеята за гласуване на бюджета и настоява за законови мерки след скандалите със скрити камери

          5 февруари 2026 | 10:34 10
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Народният представител от ИТН Станислав Балабанов заяви в кулоарите на парламента, че редовен бюджет няма да бъде приет, като подчерта, че позицията на партията остава непроменена.

          - Реклама -
            
            

          По думите му в момента част от политическите сили, които досега са критикували проекта, вече настояват той да бъде приет. Балабанов посочи, че ИТН не подкрепя позицията на БСП за гласуване на Бюджет 2026 в Народното събрание.

          БСП настоява държавния бюджет да бъде приет на второ четене от настоящия парламент – Евроком

          „Да е ясно – редовен бюджет няма да има.“

          Той коментира, че приемането на бюджет непосредствено преди избори води до политическо наддаване, вместо до решения в интерес на гражданите.

          „Когато се приема бюджет на второ четене преди избори, започва наддаване, вместо да се мисли за българския народ.“

          Балабанов засегна и темата с изтеклите записи на жени от козметични салони в Бургас и Казанлък, както и от гинекологичен кабинет в София, като посочи, че подобни случаи показват необходимостта от бързи законови промени.

          „Явно е трябвало да се случи нещо толкова противно, за да започнат всички да мислят за законови промени.“

          Според него от партията работят по подобни промени вече месеци, но те все още не са приети.

          Икономисти: Актуализация на удължен бюджет е безумие, губим десетилетие

          „Ние мислим за тях от шест месеца. Ако бяха готови, сега по бързата щяха да са там, където им е мястото, тия, които са снимали жени.“

          Той коментира и случая с камерите в тоалетните на 138-о училище, като заяви, че подобни случаи не трябва да бъдат допускани в обществото.

          „Страшно е, че се допускат в общественото пространство такива неща.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Спасиха бедстваща кукумявка в района на „Ботевградско шосе“

          Росица Николаева -
          Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима
          Политика

          Очаквайте НА ЖИВО: Движение „Дойран 2025“ с последна информация за референдума

          Никола Павлов -
          Организацията внесе 301 000 подписа за референдума в парламента
          Политика

          Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават без пробив: първият ден приключи без резултат

          Дамяна Караджова -
          Спорът за териториите остава ключова пречка пред споразумение
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions