Балабанов: Редовен бюджет няма да бъде приет преди изборите

Народният представител от ИТН Станислав Балабанов заяви в кулоарите на парламента, че редовен бюджет няма да бъде приет, като подчерта, че позицията на партията остава непроменена.
По думите му в момента част от политическите сили, които досега са критикували проекта, вече настояват той да бъде приет. Балабанов посочи, че ИТН не подкрепя позицията на БСП за гласуване на Бюджет 2026 в Народното събрание.
Той коментира, че приемането на бюджет непосредствено преди избори води до политическо наддаване, вместо до решения в интерес на гражданите.
Балабанов засегна и темата с изтеклите записи на жени от козметични салони в Бургас и Казанлък, както и от гинекологичен кабинет в София, като посочи, че подобни случаи показват необходимостта от бързи законови промени.
Според него от партията работят по подобни промени вече месеци, но те все още не са приети.
Той коментира и случая с камерите в тоалетните на 138-о училище, като заяви, че подобни случаи не трябва да бъдат допускани в обществото.