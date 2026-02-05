България е сред страните в ЕС с най-добър растеж на продажбите на дребно

Продажбите на дребно в еврозоната и в целия Европейския съюз се понижиха през декември 2025 г. по-силно от очакваното. В същото време търговията на дребно в България нарасна стабилно за пети пореден месец, при това с един от най-солидните темпове в ЕС, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

- Реклама -

През декември 2025 г. продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се свиха с 0,5% спрямо ноември, когато се повишиха съответно с 0,1% и с 0,2 на сто.

Потребителите в еврозоната увеличиха слабо покупките си на храни, напитки и тютюневи изделия с 0,1%, а в ЕС ги свиха с 0,1%. Продажбите на дребно на нехранителни продукти обаче отбелязаха спад, съответно с 1,2% и с 0,9%, докато продажбите на автомобилни горива останаха без съществена промяна.

Продажбите на дребно в България обаче се увеличиха през декември с 1,6% спрямо ноември, когато нараснаха с 0,2%.

По-солиден растеж на месечна база беше отчетен само в три други страни членки – Люксембург – със 7,0%, Словакия – с 3,1% и Хърватия – с 1,8%.

За разлика от осреднените данни за ЕС, растежът на продажбите на дребно в България на годишна база се ускори през декември, достигайки 7,7%. Това представлява най-солидния ръст от януари 2025 г. насам.