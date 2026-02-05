НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоБългарияИкономика

          България е сред страните в ЕС с най-добър растеж на продажбите на дребно

          Продажбите на дребно в еврозоната и в целия Европейския съюз се понижиха през декември 2025 г. по-силно от очакваното

          5 февруари 2026 | 12:46 180
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Продажбите на дребно в еврозоната и в целия Европейския съюз се понижиха през декември 2025 г. по-силно от очакваното. В същото време търговията на дребно в България нарасна стабилно за пети пореден месец, при това с един от най-солидните темпове в ЕС, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

          - Реклама -
            
            

          През декември 2025 г. продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се свиха с 0,5% спрямо ноември, когато се повишиха съответно с 0,1% и с 0,2 на сто.

          Потребителите в еврозоната увеличиха слабо покупките си на храни, напитки и тютюневи изделия с 0,1%, а в ЕС ги свиха с 0,1%. Продажбите на дребно на нехранителни продукти обаче отбелязаха спад, съответно с 1,2% и с 0,9%, докато продажбите на автомобилни горива останаха без съществена промяна.

          Продажбите на дребно в България обаче се увеличиха през декември с 1,6% спрямо ноември, когато нараснаха с 0,2%.

          По-солиден растеж на месечна база беше отчетен само в три други страни членки – Люксембург – със 7,0%, Словакия – с 3,1% и Хърватия – с 1,8%.

          За разлика от осреднените данни за ЕС, растежът на продажбите на дребно в България на годишна база се ускори през декември, достигайки 7,7%. Това представлява най-солидния ръст от януари 2025 г. насам.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          КНСБ: Над 100 хиляди работни места са изчезнали в българската индустрия за четири години

          Дамяна Караджова -
          По данни на синдикалната организация в периода 2019–2023 г. страната е загубила около 15% от заетите
          Инциденти

          Мащабна авария остави голяма част от Щутгарт без електричество

          Пола Жекова -
          Причините за внезапното спиране на електроподаването са неизвестни
          Други

          Летище Франкфурт въвежда иновативна аудио система за пътници с увреден слух

          Михаил Георгиев -
          Летище Франкфурт стана първото в Германия, което внедрява Bluetooth технологията Auracast за директно и персонализирано аудиоинформиране на пътници със слухови увреждания, с цел по-добра достъпност, комфорт и по-тиха летищна среда.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions