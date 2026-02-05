България сред водещите държави в света по бизнес среда според IBEI 2026

България заема 18-о място в света и 10-а позиция в Европа сред 125 държави в изданието за 2026 г. на Innovators Business Environment Index (IBEI), изготвен от StartupBlink и публикуван в края на януари, съобщава Pariteni.bg. С резултат от 73,631 точки страната постига най-добро класиране в Югоизточна Европа.

В европейската класация пред България се нареждат държави като Великобритания, Швейцария, Нидерландия, Естония, Швеция, Люксембург, Ирландия, Кипър и Белгия.

В доклада България е определена като лидер в Европейския съюз по бизнес стимули, като страната е пета в света и първа в ЕС по този показател, базиран на оценка на фискалните и финансовите условия.

Страната се нарежда първа на Балканите и втора в Централна и Източна Европа по обща оценка на бизнес средата, като представянето ѝ е по-добро и спрямо резултатите от индекса Global Startup Ecosystem Index 2025, също изготвен от StartupBlink.

България заема второ място в ЕС по показателя „Данъчно облагане“, като в същото време в доклада се посочва, че страната има възможности за подобрение в категорията „Регулация и управление“.

По показателите „Лихвен процент и достъп до кредит“, „Корпоративен данък“ и „Данък върху доходите на физическите лица“ България е сред най-добре представящите се 25% от държавите в индекса, което допринася значително за общото ѝ класиране.

Авторите на изследването отбелязват, че бизнес средата у нас се отличава с благоприятни данъчни условия, достъп до финансиране и стимули за предприемачество, както и с регулаторна яснота и отвореност към чуждестранни инвеститори.

Според анализа именно тези фактори обясняват защо страната продължава да привлича интереса на глобално ориентирани компании и предприемачи.

Сред местните партньори на StartupBlink в България са организациите Vitosha Venture Partners и Endeavor Bulgaria, които работят за развитието на местната стартъп екосистема.

С резултата си България изпреварва държави като Финландия, Дания, Норвегия, Литва и Германия, докато Румъния е класирана на 25-о място, Гърция – на 33-о, а Сърбия и Северна Македония заемат съответно 50-а и 51-а позиция.

В глобален план първите десет места за 2026 г. се заемат от САЩ, Сингапур, Великобритания, Швейцария, Обединените арабски емирства, Канада, Нидерландия, Япония, Саудитска Арабия и Естония.