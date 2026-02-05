Без банки, без перспектива: Цариброд се обезлюдява, а хората търсят спасение в България

Димитровград остана без нито една банка. В ерата на дигитализацията това само по себе си не би било сензация, но за преобладаващо възрастното население на града дори боравенето с банкомат се оказва сериозно предизвикателство. Затварянето на последния банков офис обаче има далеч по-дълбоко значение – още един знак, че животът в този край постепенно се изпразва от съдържание, казват местните.

Западните покрайнини стават част от Сърбия след загубата на България в Първата световна война и подписването на Ньойския мирен договор. Територията е населена с българи както тогава, така и днес, но според хората в региона дългогодишният натиск, репресиите и липсата на реални възможности водят до трайно обезлюдяване.

Някога в града са живели над 20 хиляди души, като пет–шест хиляди са били заети. Днес реалността е коренно различна.

„А днес реално толкова сме общо в Цариброд. Имахме три банки, което показва, че някога тук е имало икономика“, заяви пред телевизия N1 предприемачът и председател на Българската партия на сърбите Зоран Николов.

За по-възрастните жители затварянето на банката е не просто неудобство, а реален проблем в ежедневието.

„Аз си вземах парите от банката. С банкомат не умея“, казва възрастна жена.

Друг жител отбелязва:

„Аз тегля от банкомат.“

На въпроса защо се стига до затварянето – заради липса на хора или на пари – отговорът е кратък и показателен:

„Нищо не ми е ясно.“

За по-младите ситуацията изглежда далеч по-прозрачна. Според тях липсата на банка е само върхът на айсберга.

„Във всичко вървим надолу, само престъпността расте“, казва един от тях.

Друг допълва:

„Районът е много беден. Всички са в България – казват, че две–три хиляди души работят там.“

„Взимаш гражданство и на всеки ъгъл има работа“, обобщава трети.

Сашко Андреев е сред онези, които работят в България, но живеят в Цариброд.

„Точно така. В България има“, казва той на въпрос дали в Сърбия има място за тях.

Работният му ден формално е осем часа, но с чакането по границата и часовата разлика престоят му извън дома понякога достига 13 часа.

„Заплатите там са по-добри. По-добри, отколкото тук“, категоричен е Андреев.

Отговорността за липсата на перспектива местните прехвърлят нагоре по веригата.

„Не ме питай мен. Питай онези горе.“

Ръководството на общината не дава публични обяснения, а на финалния въпрос как се е стигнало дотук следва пауза, смях и уклончив отговор:

„Не знам… да не пумпам.“

Затварянето на последната банка в Цариброд се превръща в емблема на дългогодишния упадък – град без икономика, без институции и без увереност, че утрешният ден си струва. За мнозина решението вече е взето – бъдещето е от другата страна на границата.