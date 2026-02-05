НА ЖИВО
          Без банки, без перспектива: Цариброд се обезлюдява, а хората търсят спасение в България

          5 февруари 2026 | 00:58
          Снимка: Plamen Agov / studiolemontree.com / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia.org
          Димитровград остана без нито една банка. В ерата на дигитализацията това само по себе си не би било сензация, но за преобладаващо възрастното население на града дори боравенето с банкомат се оказва сериозно предизвикателство. Затварянето на последния банков офис обаче има далеч по-дълбоко значение – още един знак, че животът в този край постепенно се изпразва от съдържание, казват местните.

          - Реклама -
            
            

          Западните покрайнини стават част от Сърбия след загубата на България в Първата световна война и подписването на Ньойския мирен договор. Територията е населена с българи както тогава, така и днес, но според хората в региона дългогодишният натиск, репресиите и липсата на реални възможности водят до трайно обезлюдяване.

          Някога в града са живели над 20 хиляди души, като пет–шест хиляди са били заети. Днес реалността е коренно различна.

          „А днес реално толкова сме общо в Цариброд. Имахме три банки, което показва, че някога тук е имало икономика“, заяви пред телевизия N1 предприемачът и председател на Българската партия на сърбите Зоран Николов.

          За по-възрастните жители затварянето на банката е не просто неудобство, а реален проблем в ежедневието.

          „Аз си вземах парите от банката. С банкомат не умея“, казва възрастна жена.

          Друг жител отбелязва:

          „Аз тегля от банкомат.“

          На въпроса защо се стига до затварянето – заради липса на хора или на пари – отговорът е кратък и показателен:

          „Нищо не ми е ясно.“

          За по-младите ситуацията изглежда далеч по-прозрачна. Според тях липсата на банка е само върхът на айсберга.

          „Във всичко вървим надолу, само престъпността расте“, казва един от тях.

          Друг допълва:

          „Районът е много беден. Всички са в България – казват, че две–три хиляди души работят там.“

          „Взимаш гражданство и на всеки ъгъл има работа“, обобщава трети.

          Сашко Андреев е сред онези, които работят в България, но живеят в Цариброд.

          „Точно така. В България има“, казва той на въпрос дали в Сърбия има място за тях.

          Работният му ден формално е осем часа, но с чакането по границата и часовата разлика престоят му извън дома понякога достига 13 часа.

          „Заплатите там са по-добри. По-добри, отколкото тук“, категоричен е Андреев.

          Отговорността за липсата на перспектива местните прехвърлят нагоре по веригата.

          „Не ме питай мен. Питай онези горе.“

          Ръководството на общината не дава публични обяснения, а на финалния въпрос как се е стигнало дотук следва пауза, смях и уклончив отговор:

          „Не знам… да не пумпам.“

          Затварянето на последната банка в Цариброд се превръща в емблема на дългогодишния упадък – град без икономика, без институции и без увереност, че утрешният ден си струва. За мнозина решението вече е взето – бъдещето е от другата страна на границата.

