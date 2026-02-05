НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Без кворум за изборния кодекс за трети път

          Депутатите от "ДПС - Ново начало", АПС, МЕЧ и "Величие" отказаха да се регистрират

          5 февруари 2026 | 13:19 1320
          Работата на Народното събрание бе парализирана днес, след като депутатите не  събраха необходимия кворум за провеждане на заседание. Пленарната зала остана полупразна, въпреки направените три последователни опита за регистрация. Депутатите от „ДПС – Ново начало“, АПС, МЕЧ и „Величие“ не се регистрираха за участие в заседанието, с което на практика блокираха законодателния процес по изборните промени. Така те възпрепятстваха ключовите дебати по предложенията за промени в Изборния кодекс.

          Напрежението в пленарната зала ескалира след поредица от процедурни спорове, които доведоха до патовата ситуация. При решителната трета проверка на присъствие в залата, системата отчете едва 120 народни представители в залата. Този брой се оказа недостатъчен за легитимното откриване на дебатите.

          Основна причина за липсата на кворум стана отказът на няколко политически формации да участват в регистрацията. В Народното събрание се очаква нова регистрация в опит да се възобнови работата, но липсата на политически консенсус около дневния ред и процедурите продължава да възпрепятства нормалната парламентарна дейност.

