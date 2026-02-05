Бил Гейтс: Съжалявам за всяка минута, прекарана с Джефри Епстийн

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс заяви, че съжалява „за всяка минута“, прекарана в компанията на Джефри Епстийн, докато бившата му съпруга Мелинда Френч Гейтс подчерта, че около тези отношения все още има въпроси без отговор.
Коментарите идват след публикуването на нов пакет документи от Министерство на правосъдието на САЩ, съдържащ имейли между Епстийн и редица публични личности. Материалите разкриват близки контакти, съмнителни финансови връзки и лични снимки, като в една чернова на имейл Епстийн твърди, че Гейтс е имал извънбрачни връзки. В същия текст отношенията между двамата са описани с твърдения за „помощ за набавяне на наркотици“ и улесняване на „незаконни срещи с омъжени жени“.
Той подчерта, че въпросният имейл никога не е бил изпращан и го определи като неверен, добавяйки, че не разбира каква е била целта на Епстийн и дали става дума за опит за дискредитиране.
Подобно опровержение разпространи и говорител на Гейтс след публикуването на милиони файлове по разследването срещу Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г. По думите му документите показват разочарованието на Епстийн, че не е успял да изгради трайни отношения с Гейтс, както и усилията му да го въвлече и оклевети.
От своя страна Мелинда Френч Гейтс заяви пред National Public Radio, че публикуваните материали са върнали „спомени от много, много болезнен период“ в брака ѝ. Темата остава лично трудна, като тя подчерта, че въпросите, които продължават да съществуват, са за онези, които трябва да им отговорят, включително за бившия ѝ съпруг. Двамата се разведоха през 2021 г.
В интервюто за 9News Гейтс посочи, че се е срещнал с Епстийн за първи път през 2011 г. и е вечерял с него няколко пъти в рамките на три години, но никога не е посещавал карибския му остров и не е имал отношения с жени. По думите му разговорите са били съсредоточени върху твърденията на Епстийн, че може да убеди богати хора да даряват средства за глобалното здраве — идея, която впоследствие се е оказала безперспективна.
Присъствието на дадено име в документите по делото „Епстийн“ не означава автоматично извършено престъпление, но разкритията хвърлят светлина върху връзки с публични фигури, които в миналото омаловажаваха или отричаха контактите си с него.