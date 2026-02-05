НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоСвятИкономика

          Биткойнът се срина под 70 000 долара за първи път след изборната победа на Тръмп

          Комбинация от геополитическо напрежение, регулаторна несигурност и промени във Федералния резерв изтласква инвеститорите далеч от рисковите активи

          5 февруари 2026 | 15:58 190
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Най-популярната криптовалута в света – биткойн, отбеляза значителен спад, преминавайки психологическата граница от 70 000 долара в низходяща посока. Това се случва за първи път от победата на Доналд Тръмп на президентските избори през ноември 2024 г., слагайки край на продължителен период на високи оценки.

          - Реклама -
            
            

          По данни на АФП, цифровата валута е достигнала дъно от 69 821,18 долара в днешната търговия, преди леко да възстанови позициите си над 70 000 долара. Тенденцията през последните седмици обаче е отчетливо негативна, като инвеститорите масово се оттеглят от рисковите активи. Този спад е особено драстичен на фона на постигнатия само преди няколко месеца – през октомври 2025 г. – исторически рекорд от над 126 000 долара.

          Пазарните анализатори отдават срива на комбинация от фактори. Виктория Сколар, ръководител на инвестиционния отдел в Interactive Investor, коментира ситуацията:

          „Биткойн продължава да страда, засегнат от общата нагласа за избягване на риска и геополитическите сътресения, които отблъснаха инвеститорите от по-рисковите активи към по-сигурни убежища“.

          Политически и икономически катализатори

          Динамиката на биткойн е тясно свързана с политическите процеси в САЩ. След избирането на Тръмп през 2024 г. валутата отбеляза рязък скок, подхранван от очакванията за дерегулация. През декември 2024 г. самият президент публично отпразнува преминаването на прага от 100 000 долара. Пътят на криптовалутите обаче остава волатилен – през април 2025 г. цената падна под 75 000 долара след обявяването на мащабни мита, които разтърсиха световните пазари, само за да достигне нов връх от 126 251,31 долара шест месеца по-късно.

          Настоящият срив се обяснява до голяма степен и с регулаторната несигурност във Вашингтон. Въпреки че през юли 2025 г. Конгресът прие закон за регулиране на стабилните криптовалути (stablecoins), по-широкообхватният „Clarity Act“ остава блокиран в Сената, което създава непредсказуема среда за инвеститорите.

          Ефектът „Кевин Уорш“

          Допълнителен натиск върху пазара оказва назначаването на Кевин Уорш за председател на Федералния резерв. Бившият управител на Фед се разглежда като твърд защитник на независимостта на институцията. Неговата номинация успокои традиционните пазари, но парадоксално доведе до разпродажба на активи, считани досега за убежища, включително злато, сребро и криптовалути, тъй като инвеститорите бързат да наберат ликвидност в брой.

          Конфликт на интереси и лични активи

          Междувременно, близостта на Доналд Тръмп до крипто сектора продължава да повдига въпроси за конфликт на интереси. Според данни на „Блумбърг“, през 2025 г. състоянието на семейството му е нараснало с 1,4 милиарда долара благодарение на цифрови активи. Тръмп стартира своя собствена криптовалута, $TRUMP, часове преди встъпването си в длъжност през януари 2025 г., въпреки че проектът претърпя срив скоро след дебюта си.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Арестуваха депутат в Тунис след подигравателен коментар към президента

          Пламена Ганева -
          Задържането става на фона на засилено напрежение и репресии срещу критици на държавния глава.
          Здраве

          Учени създадоха микророботи под формата на мехурчета за борба с рака

          Пламена Ганева -
          Нова технология позволява лекарствата да бъдат доставяни директно до тумора с помощта на самонасочващи се микромехурчета.
          Други

          Създадоха самонасочващи се микромехурчета за борба с рака

          Михаил Георгиев -
          Учени от Caltech създадоха прости самонасочващи се микророботи, които ефективно подпомагат таргетираната терапия на рак.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions