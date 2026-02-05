Най-популярната криптовалута в света – биткойн, отбеляза значителен спад, преминавайки психологическата граница от 70 000 долара в низходяща посока. Това се случва за първи път от победата на Доналд Тръмп на президентските избори през ноември 2024 г., слагайки край на продължителен период на високи оценки.

- Реклама -

По данни на АФП, цифровата валута е достигнала дъно от 69 821,18 долара в днешната търговия, преди леко да възстанови позициите си над 70 000 долара. Тенденцията през последните седмици обаче е отчетливо негативна, като инвеститорите масово се оттеглят от рисковите активи. Този спад е особено драстичен на фона на постигнатия само преди няколко месеца – през октомври 2025 г. – исторически рекорд от над 126 000 долара.

Пазарните анализатори отдават срива на комбинация от фактори. Виктория Сколар, ръководител на инвестиционния отдел в Interactive Investor, коментира ситуацията:

„Биткойн продължава да страда, засегнат от общата нагласа за избягване на риска и геополитическите сътресения, които отблъснаха инвеститорите от по-рисковите активи към по-сигурни убежища“.

Политически и икономически катализатори

Динамиката на биткойн е тясно свързана с политическите процеси в САЩ. След избирането на Тръмп през 2024 г. валутата отбеляза рязък скок, подхранван от очакванията за дерегулация. През декември 2024 г. самият президент публично отпразнува преминаването на прага от 100 000 долара. Пътят на криптовалутите обаче остава волатилен – през април 2025 г. цената падна под 75 000 долара след обявяването на мащабни мита, които разтърсиха световните пазари, само за да достигне нов връх от 126 251,31 долара шест месеца по-късно.

Настоящият срив се обяснява до голяма степен и с регулаторната несигурност във Вашингтон. Въпреки че през юли 2025 г. Конгресът прие закон за регулиране на стабилните криптовалути (stablecoins), по-широкообхватният „Clarity Act“ остава блокиран в Сената, което създава непредсказуема среда за инвеститорите.

Ефектът „Кевин Уорш“

Допълнителен натиск върху пазара оказва назначаването на Кевин Уорш за председател на Федералния резерв. Бившият управител на Фед се разглежда като твърд защитник на независимостта на институцията. Неговата номинация успокои традиционните пазари, но парадоксално доведе до разпродажба на активи, считани досега за убежища, включително злато, сребро и криптовалути, тъй като инвеститорите бързат да наберат ликвидност в брой.

Конфликт на интереси и лични активи

Междувременно, близостта на Доналд Тръмп до крипто сектора продължава да повдига въпроси за конфликт на интереси. Според данни на „Блумбърг“, през 2025 г. състоянието на семейството му е нараснало с 1,4 милиарда долара благодарение на цифрови активи. Тръмп стартира своя собствена криптовалута, $TRUMP, часове преди встъпването си в длъжност през януари 2025 г., въпреки че проектът претърпя срив скоро след дебюта си.