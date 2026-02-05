НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          Икономика

          Бизнесът алармира: Високите цени на тока в България сриват конкурентоспособността и губим пазари

          Страната ни се нарежда сред държавите с най-скъпа електроенергия в света, което води до директна загуба на позиции на международните пазари

          5 февруари 2026 | 12:09 1220
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Българската икономика е изправена пред сериозно предизвикателство, породено от драстичните нива на цените на електроенергията, които подкопават конкурентоспособността на местните производители. Това стана ясно по време на пресконференция, посветена на приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2026 година.

          Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев очерта тревожна картина за състоянието на пазара. По думите му, страната ни се нарежда сред държавите с най-скъпа електроенергия в света, което води до директна загуба на позиции на международните пазари. Енергоинтензивната индустрия е най-силно засегната, като разликите в цените спрямо останалите европейски държави са значителни.

          „Губим наши пазари, защото енергоинтензивната индустрия не е конкурентоспособна. Да, цените в Европа също са високи, което се дължи основно на войната в Украйна“, коментира Домусчиев. Той предостави конкретни данни за изминалата 2025 година, когато цената на електроенергията в България е била 107 евро/Mwh. Единствено Италия, Румъния и Унгария са регистрирали малко по-високи стойности, докато всички останали държави са се радвали на много по-ниски цени.

          Разликата със западно- и северноевропейските икономики е особено фрапираща. „Нашата цена е с 20% по-висока от тази в Германия и със 70% за индустрията по-висока от Франция и Испания. Спрямо скандинавските държави, нашата електроенергия е 5-6 пъти по-скъпа“, подчерта председателят на КРИБ.

          Ситуацията в началото на 2026 година показва тенденция към влошаване. Домусчиев отбеляза, че новата година стартира още по-тревожно. „Тази година започва още по-фрапиращо със 146 евро/Mwh от 1 януари до 5-ти февруари, включително“, допълни той, визирайки цените на пазара „ден напред“.

          Наред с енергийните предизвикателства, работодателите обърнаха внимание и на данъчно-осигурителната политика. Добри Митрев, председател на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател на АОБР за 2026 г., припомни напрежението около приемането на държавния бюджет.

          Митрев подчерта, че България разполага с добър данъчноосигурителен модел, който не бива да се нарушава. „Опитите да има увеличение на данъците и осигурителните вноски в Бюджет 2026 всъщност изкараха хората по площадите в края на миналата година“, заяви той, визирайки протестите от края на 2025 г.

          В дневния ред на бизнеса влиза и темата за навлизането на новите технологии. Цветан Симеонов от БТПП коментира ролята на изкуствения интелект на пазара на труда. Според него технологиите навлизат със светкавична бързина, но това не трябва да бъде повод за притеснение сред служителите. „Работниците не бива да се плашат, че ще останат без работа, напротив – ще се освободят от „пипкавата“ работа за събиране на данни и други спомагателни дейности“, обясни Симеонов.

          АОБР, която обединява четирите национално представителни работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), играе ключова роля в икономическия живот на страната. Наетите в предприятията, членуващи в асоциацията, представляват 82% от всички заети в България, а те произвеждат 86% от брутната добавена стойност. През 2026 година ротационното председателство на организацията се поема от БСК.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

