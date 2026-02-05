НА ЖИВО
      четвъртък, 05.02.26
          НачалоБългарияПолитика

          Божанков: Твърденията за различен курс при приемането на еврото се оказаха неверни

          България вече използва еврото, а спорът около условията за присъединяване остава в политическия дебат

          5 февруари 2026 | 11:36
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Народният представител от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Явор Божанков заяви в декларация от името на парламентарната група, че твърденията на партия „Възраждане“, според които приемането на еврото ще стане при различен от фиксирания курс, са се оказали неверни.

          По думите му още тогава е действал закон, който предвижда България да се присъедини към еврозоната единствено при фиксирания курс.

          Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото – Евроком

          Божанков подчерта, че това е първата седмица, в която страната официално използва единната европейска валута, като допълни, че историята ще отчете усилията на всички правителства, работили за реализирането на тази цел. Според него занапред усилията трябва да бъдат насочени към запазване на европейския път на развитие.

          Той припомни и позициите на президента през последните години относно еврото, като посочи, че през 2022 г. е заявено, че няма да има референдум, а година по-късно членството в еврозоната е определено като стратегическа национална цел, докато през 2025 г. се появява призив за провеждане на референдум по темата.

          Според Божанков това представлява опит за нарушаване на общественото съгласие по темата от страна на най-висшата държавна институция.

          Очаквайте НА ЖИВО: Движение „Дойран 2025“ с последна информация за референдума – Евроком

          Той допълни, че Конституционният съд е сложил край на спора относно условията за въвеждане на еврото и отговорността по темата.

          В края на декларацията си Божанков се обърна към партия „Възраждане“, заявявайки:

          „От тази седмица и до края на живота си вие ще използвате единната европейска валута с българските национални символи.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

