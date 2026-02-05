Божидар Божанов: 19 април е разумна дата за избори

19 април изглежда като подходяща дата за провеждане на избори, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

Той коментира, че начинът, по който президентът Илияна Йотова е провела консултациите, отговаря именно на смисъла на този процес, като според него основен приоритет пред бъдещото служебно правителство трябва да бъдат честните избори.

По думите му ключова роля има МВР, което трябва активно да преследва, а не да подпомага купуването на гласове. Божанов подчерта, че финансирането на подобни практики често минава през различни схеми, свързани с публични средства.

Той даде примери с подготвяна индексация на договори за пътно строителство, както и с програми в общините и горските стопанства, чрез които според него може да се упражнява влияние върху хора, зависими от работа или от дърва за огрев. Затова служебният кабинет трябвало да гарантира, че подобни механизми няма да бъдат използвани в предизборен период.

Запитан дали Бойко Рашков трябва да бъде служебен вътрешен министър, Божанов заяви, че партията му няма да подрежда министри и че страната трябва да разполага с повече от един човек, способен да се справи с проблема с купуването на гласове.

Той коментира и ролята на Румен Радев в политическия процес, като отбеляза, че президентът все още не е изяснил позициите си по редица въпроси, докато позициите на ПП–ДБ били ясни, а част от техните избиратели оставали скептични към Радев заради негови предишни позиции.

Според Божанов една от причините за направените промени в Конституцията, свързани със служебното правителство, е и казусът с договора с „Боташ“.

По отношение на подготовката на партийните листи за предстоящия вот той подчерта, че преговорите не могат да се водят с ултиматуми, като уточни, че разговорите по темата все още не са започнали.