      четвъртък, 05.02.26
          Бургазлия направи нарколаборатория на таванското си помещение

          Открито е и 20 грама готово количество метамфетамин, както и заготовка за около 300 грама

          5 февруари 2026 | 09:38 300
          Росица Николаева
          Полицаи иззеха множество наркотици от таванско помещение на бургазлия, пригодено за лаборатория за производство на синтетична дрога.

          В жилището на ул. „Юбилейна“ са открити множество прекурсори, материали и съоръжения, служещи за производство на метамфетамин.

          Открито е и 20 грама готово количество метамфетамин, както и заготовка за около 300 грама. Намерена и иззета е и свивка с канабис с тегло около 2 грама, както и няколко на брой натрошени розови бучки, реагирали при направения полеви наркотест на екстази.

          39-годишният бургазлия е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. 

