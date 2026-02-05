Бургазлия направи нарколаборатория на таванското си помещение

Полицаи иззеха множество наркотици от таванско помещение на бургазлия, пригодено за лаборатория за производство на синтетична дрога.

В жилището на ул. „Юбилейна“ са открити множество прекурсори, материали и съоръжения, служещи за производство на метамфетамин.

Открито е и 20 грама готово количество метамфетамин, както и заготовка за около 300 грама. Намерена и иззета е и свивка с канабис с тегло около 2 грама, както и няколко на брой натрошени розови бучки, реагирали при направения полеви наркотест на екстази.

39-годишният бургазлия е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.