Бурята „Леонардо“ причини наводнения и евакуации в Испания и Португалия

Силната буря „Леонардо“, която премина над Иберийския полуостров, донесе проливни валежи в части от Южна Испания и в няколко региона на Португалия, съобщава NOVA.

Заради стихията се наложи евакуацията на няколко хиляди души в Андалусия, като бяха засегнати и железопътните връзки, а в редица населени места бяха затворени училища.

Ситуацията се усложнява допълнително, тъй като реки и язовири в Испания и Португалия вече са близо до преливане, след като новата буря идва само седмица след преминаването на бурята „Кристин“, при която загинаха шестима души, а хиляди останаха без електричество.

Spanish and Portuguese authorities braced for the impact of Storm Leo, suspending classes in some areas and warning against travel, just one week after deadly Storm Kristin wreaked havoc across the Iberian Peninsula https://t.co/RsIYee9Y0L pic.twitter.com/vtG1HwMSqW — Reuters (@Reuters) February 4, 2026

Заради продължителните валежи почвата в засегнатите райони е силно пренаситена с вода, което увеличава риска от наводнения. В няколко района на Южна Испания вече е обявен червен код за повишено ниво на реките.