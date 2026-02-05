НА ЖИВО
          Бурята „Леонардо“ причини наводнения и евакуации в Испания и Португалия

          Хиляди хора напуснаха домовете си, а транспортът и училищата бяха засегнати от проливните валежи

          5 февруари 2026 | 08:37 330
          Снимка: nytimes.com
          Силната буря „Леонардо“, която премина над Иберийския полуостров, донесе проливни валежи в части от Южна Испания и в няколко региона на Португалия, съобщава NOVA.

          Заради стихията се наложи евакуацията на няколко хиляди души в Андалусия, като бяха засегнати и железопътните връзки, а в редица населени места бяха затворени училища.

          Бурята „Кристин“ потопи Португалия: изпускат милиони кубици вода, нови порои заплашват страната – Евроком

          Ситуацията се усложнява допълнително, тъй като реки и язовири в Испания и Португалия вече са близо до преливане, след като новата буря идва само седмица след преминаването на бурята „Кристин“, при която загинаха шестима души, а хиляди останаха без електричество.

          Португалия под нова заплаха от проливни дъждове, близо 200 000 души остават без ток след бурята „Кристин“

          Заради продължителните валежи почвата в засегнатите райони е силно пренаситена с вода, което увеличава риска от наводнения. В няколко района на Южна Испания вече е обявен червен код за повишено ниво на реките.

