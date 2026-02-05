НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:03 Надежда Йорданова за Изборния кодекс: Президентът да наложи вето13:15 ВСУ: Ударихме полигона за изстрелване на „Орешник“11:34 Историческа промяна: Частна компания поема 25% от линиите на БДЖ в Източна България11:23 Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото10:48 Благовест Кирилов за изтеклите кадри: България е под европейски санкции заради неприетата навреме директива за киберсигурност10:13 Кирил Добрев: Новият лидер на БСП поема исторически риск – или ще спаси партията, или ще я закрие09:59 България блокира пътя на Сан Марино към ЕС заради банкови рискове, изчезнали са 15 млн. евро на българин09:15 Енргийният експерт Еленко Божков с коментар за шокиращите сметки за ток09:07 Роман Василев за случая „Петрохан“: Реакцията на институциите наподобява фолклор
          НачалоСвятИнциденти

          Бурята „Леонардо“ взе жертва, а момиче отнесено от реката остава в неизвестност

          Наводненията и разрушенията продължават, докато нова буря заплашва вече засегнатите райони

          5 февруари 2026 | 15:04 150
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Стихията предизвика наводнения, прекъсна транспортни връзки и доведе до масови евакуации, докато регионът се подготвя за нова буря през уикенда.

          - Реклама -
            
            

          Бурята „Леонардо“, която връхлетя Иберийския полуостров, донесе необичайно проливни валежи и причини тежки наводнения в части от Южна Испания и Португалия, като на места се наложи евакуация на хиляди хора.

          70-годишен мъж загина в южната португалска провинция Алентежу, след като автомобилът му е бил повлечен от придошли води на наводнен път край язовир, съобщиха местните власти.

          В южната испанска провинция Малага момиче беше отнесено от водите на река Турвиля, докато се опитвало да спаси кучето си. Издирването продължава.

          Началникът на противопожарната служба в Малага Мануел Мармолехо заяви:

          „Претърсвахме реката през целия следобед вчера и през нощта – от мястото, където момичето е паднало до самия край на реката. Намерихме кучето, но не и нея“.

          Хиляди евакуирани и сериозни щети

          В Андалусия са евакуирани няколко хиляди души, а бурята доведе до спиране на железопътния транспорт и затваряне на множество училища. Реки и язовири както в Испания, така и в Португалия са на ръба на преливането, след като валежите падат върху вече пренаситена почва.

          За редица райони в Южна Испания е обявен червен код за опасно покачване на нивата на реките.

          Бурята „Леонардо“ причини наводнения и евакуации в Испания и Португалия Бурята „Леонардо“ причини наводнения и евакуации в Испания и Португалия

          „Леонардо“ е част от серия от шест зимни бури, преминали през Испания и Португалия, които причиниха човешки жертви, наводнения и разрушения.

          Само седмица по-рано бурята „Кристин“ отне живота на шест души и остави хиляди домакинства без електрозахранване.

          Огромни икономически щети в Португалия

          Португалският министър на икономиката Мануел Кастро Алмейда заяви, че щетите след бурята „Кристин“ ще надхвърлят 4 милиарда евро.

          „Това е значителен удар за икономиката – над 4 млрд. евро, без да включваме косвените разходи“.

          Той допълни:

          „Няколко собственици на бизнеси планират да построят изцяло нови заводи, защото сегашните са напълно неизползваеми, което означава, че възстановяването ще отнеме месеци“.

          За да се предотвратят масови съкращения, работниците в засегнатите компании ще получават пълни заплати до 2760 евро месечно, като 80% ще се покриват от социалното осигуряване, а 20% – от работодателите.

          Освен това португалското правителство вече одобри пакет от 2,5 милиарда евро под формата на заеми и стимули за подпомагане на бизнеса и населението след бедствието.

          Нова буря вече се приближава

          Испанската метеорологична агенция AEMET предупреди, че бурята „Марта“ — следващият атмосферен фронт от т.нар. „влакче на бурите“ — се очаква да достигне региона през уикенда, което повишава риска от нови наводнения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Мария Карагьозова: Трафик на амфетамини, а не секти, стои зад тройното убийство в „Петрухан“

          Екип Евроком -
          Карагьозова посочи връзки между издирваното лице и Росен Закс, когото определи като дясна ръка на „Румен с прякор Пашата“
          Политика

          Край на ядрения контрол: Договорът „Нов СТАРТ“ между САЩ и Русия изтича днес

          Пола Жекова -
          Последният договор за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия приключва без яснота за бъдещето, а експертите предупреждават за нова надпревара във въоръжаването
          Политика

          Мицотакис и Ердоган ще се срещнат в Анкара на 11 февруари

          Пламена Ганева -
          Атина заявява, че влиза в разговорите с Турция с твърда позиция и без отстъпление от националните „червени линии“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions