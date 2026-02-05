Бурята „Леонардо“ взе жертва, а момиче отнесено от реката остава в неизвестност

Стихията предизвика наводнения, прекъсна транспортни връзки и доведе до масови евакуации, докато регионът се подготвя за нова буря през уикенда.

Бурята „Леонардо“, която връхлетя Иберийския полуостров, донесе необичайно проливни валежи и причини тежки наводнения в части от Южна Испания и Португалия, като на места се наложи евакуация на хиляди хора.

70-годишен мъж загина в южната португалска провинция Алентежу, след като автомобилът му е бил повлечен от придошли води на наводнен път край язовир, съобщиха местните власти.

В южната испанска провинция Малага момиче беше отнесено от водите на река Турвиля, докато се опитвало да спаси кучето си. Издирването продължава.

Началникът на противопожарната служба в Малага Мануел Мармолехо заяви:

„Претърсвахме реката през целия следобед вчера и през нощта – от мястото, където момичето е паднало до самия край на реката. Намерихме кучето, но не и нея“.

Хиляди евакуирани и сериозни щети

В Андалусия са евакуирани няколко хиляди души, а бурята доведе до спиране на железопътния транспорт и затваряне на множество училища. Реки и язовири както в Испания, така и в Португалия са на ръба на преливането, след като валежите падат върху вече пренаситена почва.

За редица райони в Южна Испания е обявен червен код за опасно покачване на нивата на реките.

„Леонардо“ е част от серия от шест зимни бури, преминали през Испания и Португалия, които причиниха човешки жертви, наводнения и разрушения.

Само седмица по-рано бурята „Кристин“ отне живота на шест души и остави хиляди домакинства без електрозахранване.

Огромни икономически щети в Португалия

Португалският министър на икономиката Мануел Кастро Алмейда заяви, че щетите след бурята „Кристин“ ще надхвърлят 4 милиарда евро.

„Това е значителен удар за икономиката – над 4 млрд. евро, без да включваме косвените разходи“.

Той допълни:

„Няколко собственици на бизнеси планират да построят изцяло нови заводи, защото сегашните са напълно неизползваеми, което означава, че възстановяването ще отнеме месеци“.

За да се предотвратят масови съкращения, работниците в засегнатите компании ще получават пълни заплати до 2760 евро месечно, като 80% ще се покриват от социалното осигуряване, а 20% – от работодателите.

Освен това португалското правителство вече одобри пакет от 2,5 милиарда евро под формата на заеми и стимули за подпомагане на бизнеса и населението след бедствието.

Нова буря вече се приближава

Испанската метеорологична агенция AEMET предупреди, че бурята „Марта“ — следващият атмосферен фронт от т.нар. „влакче на бурите“ — се очаква да достигне региона през уикенда, което повишава риска от нови наводнения.