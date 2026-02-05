НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 05.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Червен код за опасни валежи на 5 февруари – риск от наводнения и поледици в страната

          5 февруари 2026 | 10:24 110
          Снимка: Maule / Fotogramma / ROPI / picture alliance
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде червен код – най-високата степен на предупреждение – за значителни валежи в части от Южна България на 5 февруари.

          - Реклама -
            
            

          Най-сериозна остава ситуацията в южните райони на областите Смолян и Кърджали, където се очакват количества над 65 литра на квадратен метър.

          Оранжев код за валежи до 65 мм е в сила за областите Хасково, Сливен и Стара Загора, а жълт код е обявен за Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, както и за южните общини в областите Ловеч и Велико Търново.

          Допълнително жълт код за поледици е в сила в седем области в Северозападна България и в северните части на Ловеч и Велико Търново през първата половина на деня.

          През деня валежи от дъжд ще обхванат почти цялата страна, като най-значителни ще бъдат в Рило-Родопската област, части от Източна България и централните райони на Стара планина. В западните и централните части на Северна България ще има условия за образуване на опасни поледици.

          В планинските райони ще бъде облачно, като над 1600–1800 метра валежите ще бъдат от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Очаква се и силен, на места бурен южен вятър.

          По Черноморието също ще бъде облачно, с валежи още преди обяд. Ще духа умерен до временно силен югоизточен вятър, а вълнението на морето ще достига 3–4 бала.

          Прогнозата за следващите дни показва, че в петък валежите временно ще отслабнат, но по-късно отново ще обхванат голяма част от страната, като на места отново ще са значителни. В северозападните райони ще остане рискът от заледявания.

          В събота времето ще остане предимно облачно, но без съществени валежи, с постепенно повишение на температурите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Балабанов: Редовен бюджет няма да бъде приет преди изборите

          Десислава Димитрова -
          Народният представител от ИТН Станислав Балабанов заяви в кулоарите на парламента, че редовен бюджет няма да бъде приет, като подчерта, че позицията на партията остава непроменена.
          Общество

          Спасиха бедстваща кукумявка в района на „Ботевградско шосе“

          Росица Николаева -
          Благодарение на съдействието на загрижени граждани, кукумявката беше извадена невредима
          Политика

          Очаквайте НА ЖИВО: Движение „Дойран 2025“ с последна информация за референдума

          Никола Павлов -
          Организацията внесе 301 000 подписа за референдума в парламента
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions