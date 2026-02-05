Червен код за опасни валежи на 5 февруари – риск от наводнения и поледици в страната

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде червен код – най-високата степен на предупреждение – за значителни валежи в части от Южна България на 5 февруари.

Най-сериозна остава ситуацията в южните райони на областите Смолян и Кърджали, където се очакват количества над 65 литра на квадратен метър.

Оранжев код за валежи до 65 мм е в сила за областите Хасково, Сливен и Стара Загора, а жълт код е обявен за Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово, както и за южните общини в областите Ловеч и Велико Търново.

Допълнително жълт код за поледици е в сила в седем области в Северозападна България и в северните части на Ловеч и Велико Търново през първата половина на деня.

През деня валежи от дъжд ще обхванат почти цялата страна, като най-значителни ще бъдат в Рило-Родопската област, части от Източна България и централните райони на Стара планина. В западните и централните части на Северна България ще има условия за образуване на опасни поледици.

В планинските райони ще бъде облачно, като над 1600–1800 метра валежите ще бъдат от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Очаква се и силен, на места бурен южен вятър.

По Черноморието също ще бъде облачно, с валежи още преди обяд. Ще духа умерен до временно силен югоизточен вятър, а вълнението на морето ще достига 3–4 бала.

Прогнозата за следващите дни показва, че в петък валежите временно ще отслабнат, но по-късно отново ще обхванат голяма част от страната, като на места отново ще са значителни. В северозападните райони ще остане рискът от заледявания.

В събота времето ще остане предимно облачно, но без съществени валежи, с постепенно повишение на температурите.