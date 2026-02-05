ЦИК изпраща в Пазарджик акт за нарушение на бивш член на ОИК заради манипулирани преференции

Централната избирателна комисия изпраща до областния управител на Пазарджик акт за административно нарушение срещу бившия член на ОИК–Пазарджик Васил Стефанов, за да бъдат предприети действия по изпълнение на наложената санкция.
ЦИК установи, че Стефанов, който е бил член на комисията от квотата на партия „Възраждане“, е манипулирал преференциите при преброяването на резултатите от частичните избори за общински съвет.
След разкриването на случая резултатите са били коригирани, а Стефанов е подал оставка.
Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева припомни, че по случая е сезирана прокуратурата, която проверява дали е извършено престъпление.
Разследването по случая продължава, като на този етап се прилага административна санкция, независимо от хода на досъдебното производство.