      четвъртък, 05.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияКрими

          Демерджиев: Неадекватно е поведението на прокуратурата и ДАНС по случая „Петрохан“

          Тройно убийство с липсващи хора, с много сериозни обстоятелства, които навеждат на мисълта, че много по-сериозни проблеми стоят зад това убийство

          5 февруари 2026 | 16:58 1991
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Полицейското управление в Годеч беше закрито, но на негово място беше останало да функционира полицейски участък, така че то никога не е било изцяло закривано като структура. Беше променен йерархичният етап на тази структура – беше намален от полицейско управление на полицейски участък по времето на министър Рашков“.

          Това заяви пред БНР Иван Демерджиев, бивш служебен министър на вътрешните работи и вицепремиер по обществения ред и сигурност:

          „Аз заварих структурата като полицейски участък. Тогава точно Младен Младенов поиска среща с мен по тази тема. Изтъкна доводи заедно с кмета на Годеч и с още местни хора, че трябва по-сериозно полицейско присъствие там.

          Направихме анализ, при което в съществуващия полицейски участък придадохме още бройки полицаи – толкова, колкото бяха необходими според анализа, за да покрият тази територия и тя да бъде под полицейски контрол, така че още по мое мнение там бяха възстановени щатни бройки на полицаи“.

          Бившият служебен министър на вътрешните работи отбеляза, че не може да приеме за адекватно нито поведението на прокуратурата, нито на председателя на ДАНС по случая с тройното убийство в хижа „Петрохан“:

          Още един въпрос възниква тук, който не намира своя отговор до момента – тези хора са били с изключително тежко въоръжение, много сериозна техника.

          Това тежко въоръжение по някакъв начин трябва да е разрешено, трябва да е допуснато да го притежават и да разполагат с него.

          Също тук не чух отговор на този въпрос от вътрешния министър дали има такова въоръжение, кой го е разрешил, как е станало това„.

          В никакъв случай не мога да приема, че престъпления против авторското право или заснемането на хора може да се сравни с отнемането на човешки животи„, коментира Демерджиев

          Мен лично ме тревожи фактът, че еднакво интензивно се обсъждат всички въпроси.

          Всички теми, които се обсъждат тази седмица, са важни, но не мога да сравня едно такова тройно убийство с липсващи хора, с много сериозни обстоятелства, които навеждат на мисълта, че много по-сериозни проблеми стоят зад това убийство и са довели до това убийство. Ако държавата си е на мястото, трябва много бързо да даде отговори на тези въпроси“, подчерта Демерджиев.

