Ден втори на преговорите: Зеленски обяви постигната „важна стъпка“

Украйна и Русия започнаха днес втория ден от преговорите в Абу Даби, провеждани с посредничеството на Съединените щати, с цел намиране на път към край на продължаващата вече четири години война, предаде Ройтерс.

Ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров съобщи в „Телеграм“, че разговорите продължават по вече установения формат.

„Вторият ден от преговорите в Абу Даби започна. Работим в същите формати като вчера – тристранни консултации, работа по групи и след това синхронизиране на позициите“, написа Умеров.

След първия ден на разговорите Киев очаква скорошна размяна на пленници с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Имаме важна стъпка – очакваме размяна на пленници в близко бъдеще. Нашите пленени трябва да се върнат вкъщи“, посочи Зеленски, цитиран от Укринформ.

Той подчерта, че за постигане на реален напредък са необходими конкретни гаранции от международните партньори.