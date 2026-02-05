НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Ден втори на преговорите: Зеленски обяви постигната „важна стъпка“

          5 февруари 2026 | 10:43 2140
          Украйна и Русия започнаха днес втория ден от преговорите в Абу Даби, провеждани с посредничеството на Съединените щати, с цел намиране на път към край на продължаващата вече четири години война, предаде Ройтерс.

          Ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров съобщи в „Телеграм“, че разговорите продължават по вече установения формат.

          „Вторият ден от преговорите в Абу Даби започна. Работим в същите формати като вчера – тристранни консултации, работа по групи и след това синхронизиране на позициите“, написа Умеров.

          След първия ден на разговорите Киев очаква скорошна размяна на пленници с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

          Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават без пробив: първият ден приключи без резултат Преговорите за Украйна в Абу Даби продължават без пробив: първият ден приключи без резултат

          „Имаме важна стъпка – очакваме размяна на пленници в близко бъдеще. Нашите пленени трябва да се върнат вкъщи“, посочи Зеленски, цитиран от Укринформ.

          Той подчерта, че за постигане на реален напредък са необходими конкретни гаранции от международните партньори.

          „Партньорите ни трябва да са готови да гарантират реални гаранции за сигурност и с реален натиск върху агресора“, добави украинският държавен глава.

