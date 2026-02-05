Ден втори на преговорите: Зеленски обяви постигната „важна стъпка“

Украйна и Русия започнаха днес втория ден от преговорите в Абу Даби, провеждани с посредничеството на Съединените щати, с цел намиране на път към край на продължаващата вече четири години война, предаде Ройтерс.
Ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров съобщи в „Телеграм“, че разговорите продължават по вече установения формат.
След първия ден на разговорите Киев очаква скорошна размяна на пленници с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.
Той подчерта, че за постигане на реален напредък са необходими конкретни гаранции от международните партньори.