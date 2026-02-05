Депутатите започнаха работа с декларации за Гоце Делчев, здравеопазването и приемането на еврото

В началото на пленарното заседание бяха изнесени три декларации. Иван Герчев от ГЕРБ-СДС посвети своята на Гоце Делчев, от чието рождение вчера – 4 февруари – отбелязахме 154 години.

Герчев припомни на Гоце Делчев, отбелязвайки, че той е пример за държавническо мислене, че животът му е пример за отдаденост и саможертва в името на свободата на народа, която той е възприемал и като процес, и като състояние на духа.

Коста Стоянов от „Възраждане“ изнесе декларация за проблемите на здравната система, отбелязвайки хроничния недостиг на медициски кадри и едно от най-високите нива да доплащания в нея от страна на гражданите.

Не пропусна да отбележи и че в редица региони практически е невъзможно да имаш достъп до лекарска помощ. Подчерта, че липсата на медицински сестри вече е въпрос на национална сигурност и че част от лечебните заведения оцеляват благодарение само на специализанти и медици от чужбина.

Обърна внимание и че на 1 март предстои прекратяване на дейността на детското хирургично отделение на „Света Анна“ във Варна заради ниските заплати на лекарите, работещи в него.

Накрая завърши декларацията си с думите че от „Възраждане“ ще работят за това държавните и общинските болници да не са търговски дружества, да се приеме национална стратегия за медицинските кадри – със стимули, стипендии, както и със задължителна реализация в страната.

Явор Божанков от ПП-ДБ изнесе декларация, в която припомни какви лъжливи неща е прогнозирал Костадин Костадинов от „Възраждане“, че ще се случат, след като България приеме еврото, като например, че ако човек има 1000 лева в банката, те в най-добрия случай са щели да станат 300 евро.

Припомни и как първоначално Румен Радев и служебното му правителство с премиер Стефан Янев са подкрепяли членството на България в еврозоната, но после – на 9 май – в деня на Европа – президентът е инициирал провеждане на референдум за датата на приемане на еврото. Божанков обърна внимание, че тогава 40 университетски преподаватели излезли с позиция, че с инициативата си Румен Радев прави опит за суспендиране на българската Конституция.

Божанков говори и за това как преди дни – на 23 януари 2026 г. – Конституционният съд е отклонил искането на 51 депутати от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“ за установяване на противоконституционност на решението на парламента да не вземе решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на 12 май 2025 година.

Според определението на Конституционния съд национален референдум може да се произвежда само по въпроси от компетентността на Народното събрание.

Божанков засегна и въпроса за повишените цени – според него за това е виновна административната репресия на държавата.

В края на декларацията си депутатът от ПП-ДБ се обърна към депутатите от „Възраждане“ с думите, че от тази седмица до края на живота си те ще ползват българската европейска валута с националните символи и като бръкнат в джобчето си, тя ще им напомня за безсилието им. От друга страна той се обърна към всички депутати в залата с предупреждение, че ще трябва да положат всички усилия, за да запазят този път на развитие на България.