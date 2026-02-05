Димитър Радев участва за първи път в заседание на ЕЦБ като пълноправен член

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) провежда първото си заседание за годината, като очакванията са институцията да запази без промяна основните лихвени проценти.

- Реклама -

Кристин Лагард приветства Димитър Радев на първото му заседание по паричната политика на ЕЦБ

Ден по-рано Евростат публикува експресни данни, според които инфлацията в еврозоната на годишна база се очаква да се понижи до 1,7%, спрямо 2% през декември миналата година.

Димитър Радев отказа да стане служебен премиер (видео) – Евроком

Заседанието е и първото, в което управителят на БНБ Димитър Радев участва като пълноправен член на Управителния съвет на ЕЦБ, след като България стана част от еврозоната от началото на годината.