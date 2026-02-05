Димитър Радев участва за първи път в заседание на ЕЦБ като пълноправен член

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) провежда първото си заседание за годината, като очакванията са институцията да запази без промяна основните лихвени проценти.
Кристин Лагард приветства Димитър Радев на първото му заседание по паричната политика на ЕЦБ
Ден по-рано Евростат публикува експресни данни, според които инфлацията в еврозоната на годишна база се очаква да се понижи до 1,7%, спрямо 2% през декември миналата година.
Димитър Радев отказа да стане служебен премиер (видео) – Евроком
Заседанието е и първото, в което управителят на БНБ Димитър Радев участва като пълноправен член на Управителния съвет на ЕЦБ, след като България стана част от еврозоната от началото на годината.